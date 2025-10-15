Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: „Atunci când aplic pentru cetățenie…”

De când s-a mutat în Australia, Marilu Dobrescu pare să trăiască experiența vieții sale. Influencerița iubește din nou, proiectele cresc de la o zi la alta, tocmai a devenit propietara unui bolid de lux, iar recent a dezvăluit că are de gând să devină cetățean australian cu acte în regulă.

În ultimii doi ani, viața lui Marilu Dobrescu s-a schimbat la 180 de grade. După despărțirea cu scandal de Iustin Petrescu, influencerița și-a făcut bagajul, a plecat din România și s-a mutat definitiv în Australia. Schimbarea a fost dificilă, însă s-a adaptat rapid… și la fel de repede s-a aruncat în brațele noului iubit. Cei doi s-au mutat deja împreună și au de gând să își cumpere o locuință, semn că influencerița nu prea are de gând să mai revină în România – cel puțin nu în viitorul apropiat.

Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia

Așa cum a afirmat chiar ea, se poate spune că Marilu Dobrescu trece printr-o ”criză existențială” sau, altfel, spus printr-un proces de redefinire a identității. Influencerița și-a cumpărat prima mașină în Australia, este în căutarea unei locuințe, casă pe care cel mai probabil o va cumpăra împreună cu iubitul ei, iar de curând le-a povestit prietenilor virtuali că are în plan să aplice pentru obținerea cetățeniei.

”Mi-am cumpărat prima mea mașină în Australia și hai cu mine să o ridic. În acest weekend, mi-am făcut și primul piercing și dacă cineva m-ar întreba dacă trec printr-o criză existențială, e bine, nu i-aș spune că se numește rebranding.

N-am apucat încă să postez vlogul cu mutatul, dar ne-am mutat, m-am mutat din Sydney. Mai exact, la o oră și ceva, m-am mutat alături de iubitul meu. Și vreo trei zile, pentru că este și ziua lui, urma să le petrecem în Sydney. Și, în drumul nostru spre acolo, ne-am oprit să vizionăm și o casă, dar despre asta nu vă spun mai multe acum, o să vă zic la momentul potrivit. Deci toată ziua asta va fi doar despre el. Bine, mai puțin ora la care ne ducem și ridicăm mașina, că na, s-a potrivit să fie fix acum de ziua lui. N-am avut ce să facem. Am zis să avem un mic dejun aniversar, corect. Acolo avem Vegemite de pus pe pâine, ceva rău. Deci, eu când o să aplic pentru cetățenie, o să-mi revoce aia cetățenia doar pentru că nu suport sosul lor tartinabil preferat, Vegemite”, a spus influencerița.

Marilu Dobrescu vrea cetățenie și casă în Australia

Printre alte escapade, activități și vizite Marilu face tot posibilul să trăiască din plin visul australian și a mai bifat o reușită: și-a cumpărat un bolid de lux. Încântată și nerăbdătoare să se urce la volanul mașinii sale, creatoarea de conținut a încărcat pe social media câteva imagini cu noua ”bijuterie” pe patru roți. Este vorba despre un SUV la mâna a doua, mașină cumpărată integral din banii câștigați de ea.

”Mașina este luată la mână a doua, vă spun de pe acum. Am vrut să o iau nouă, eram fiartă să o iau nouă. Deja fusesem la reprezentanță, tot. Până când am aflat că trebuie să aștept mult să vină mașina cu toate dotările pe care le vreau. Și uite că am găsit fix ce voiam eu. Domnul ăsta a apărut în calea mea online, l-am găsit pe net. Mașina și-a luat-o acum câteva luni, aproape nouă, are doar câteva mii de kilometri. Deci super combinație. În loc să aștept nu știu cât până să-mi vină comanda de mașină, uite că am găsit o fix pe cea pe care aș fi comandat-o”, a povestit Marilu Dobrescu pe TikTok.

