Câte bone are Kim Kardashian pentru creșterea celor 4 copii? Motivul pentru care le-a făcut un program special, prin rotație

Câte bone are Kim Kardashian pentru creșterea celor 4 copii? Motivul pentru care le-a făcut un program special, prin rotație
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Kim Kardashian/ Sursa foto: Shutterstock
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Kim Kardashian are patru copii. Aceasta a vorbit de curând despre viața de mamă singură. Ea a dezvăluit că are o echipă numeroasă de bone care o ajută în casă și cu cei mici. Totodată, ea a relatat și cum își protejează copiii de expunerea publică. 

Kim Kardashian și Kanye West au divorțat oficial în anul 2022. Din căsnicia lor au rezultat patru copii, astfel că în prezent, vedeta îi crește singură pe North, Saint, Chicago și Psalm. Pentru că uneori nu poate face față, bruneta a angajat nici mai mult, nici mai puțin de cinci bone. Una dintre ele este bonă permanentă , iar celelalte patru lucrează prin rotație. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Kim Kardashian a angajat cinci bone

Fosta parteneră de viață a lui Kanye West are 45 de ani și are grijă de copiii ei în vârstă de 13, 10, 8 și, respectiv, 7 ani. Deși are cinci bone care să aibă grijă de ei, Kim Kardashian este foarte implicată în viața celor mici. Ea a mărturisit recent că îi duce și îi ia de la școală. Mai mult decât atât, aceasta ia cina cu ei în fiecare seară și nu se abate de la obicei.

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În plus, vedeta se consideră răbdătoare și iubitoare, în special că încă lasă câte un copil să doarmă în patul ei. Un alt ritual pe care îl are cu aceștia este să le citească în fiecare seară, în ciuda faptului că se cataloghează drept o mamă strictă.

„Cred că sunt o mamă moderat de strictă”, a spus Kim Kardashian.

Kim Kardashian, sursa-captură social media Kim Kardashian

Vedeta nu își expune copiii în public

Un alt subiect pe care l-a abordat bruneta este legat de faptul că preferă să îi țină pe cei mici departe de ochii lumii sau chiar de faimă. Aceasta spune că își mai ia copiii la filmări, iar North, fiica cea mare, este atrasă de lumina reflectoarelor. Totuși, este foarte prudentă când vine de proiectele în care îi implică pe aceștia.

De asemenea, vedeta a menționat că fostul soț, tatăl celor patru, îi sună atunci când poate. Au fost momente când nu se auzeau luni întregi, iar asta nu a fost deloc ușor pentru ei.

„Când ai copii, e cu siguranță mai greu să pleci decât să rămâi”, a recunoscut ea.

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