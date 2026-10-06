Ema Uta a lăsat scandalul în urmă. Cu ce se ocupă acum, după despărțirea de Andrei Barbu

Scandalul dintre Ema Uta și Andrei Barbu a ținut prima pagină a atenției în mediul online, după despărțirea celor doi și informațiile apărute în jurul unui conflict. Acum, make-up artista pare să își concentreze atenția asupra activității profesionale și le-a arătat urmăritorilor cu ce se ocupă în această perioadă.

Ema Uta a început un nou curs de make-up, destinat cursantelor care vor să își dezvolte abilitățile în acest domeniu. Vedeta este cunoscută pentru activitatea sa în industria frumuseții, iar machiajul reprezintă una dintre principalele sale preocupări profesionale. De această dată, artista s-a întors în postura de trainer și le oferă participantelor informații și tehnici pe care le-a acumulat de-a lungul anilor.

Make-up artista pare să fie foarte implicată în proiectul său și își dedică timpul pregătirii cursantelor. Chiar dacă perioada recentă a fost una intensă pe plan personal, Ema Uta își continuă activitatea și pare hotărâtă să se concentreze pe lucrurile care contează pentru cariera sa.

„Astăzi am început cursul de makeup”, a scris Ema Uta pe Instagram.

Ema Uta, în scandal cu fostul iubit, Andrei Barbu

În urmă cu puțin timp, numele Emei Uta și cel al lui Andrei Barbu au ajuns în atenția publicului după apariția unor informații despre despărțirea lor. Cei doi au format un cuplu timp de aproximativ doi ani, iar ruptura ar fi fost urmată de un incident pentru care make-up artista ar fi apelat la autorități.

Ema Uta a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fostului partener, după un episod de agresiune care a avut loc într-o parcare din Sectorul 2 al Capitalei, la sfârșitul lunii septembrie. Ulterior, aceasta a renunțat la demersul în instanță, potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor.

În prezent, Ema Uta pare să fi lăsat scandalul în plan secund și să se concentreze pe profesie. Influencerița le-a dezvăluit urmăritorilor că a început noul curs de make-up și continuă să fie activă în domeniul în care și-a construit cariera.

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