Cruz Beckham, gest surprinzător față de fratele său, Brooklyn, în plin scandal în familie. Ce fotografie a publicat

Cruz Beckham pare să facă un pas spre fratele său mai mare, Brooklyn, în timp ce ruptura din familia Beckham continuă. Tânărul de 21 de ani a publicat o fotografie din copilărie în care apare alături de Brooklyn, însoțită de un mesaj scurt, dar sugestiv.

Cruz a distribuit pe Instagram o fotografie în care cei doi frați apar împreună în copilărie. Imaginea a fost însoțită de un singur cuvânt: „Frați”.

Gestul vine într-un moment în care relația dintre Brooklyn și restul familiei Beckham este în continuare tensionată. Potrivit The Independent, postarea poate fi interpretată drept o încercare de apropiere din partea lui Cruz.

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Relația dintre frații Beckham, afectată de conflictul din familie

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, s-a îndepărtat în ultimii ani de familia sa, iar tensiunile au devenit publice după căsătoria sa cu Nicola Peltz.

În ultimele luni, Brooklyn a făcut mai multe declarații despre relația dificilă cu familia sa și a susținut că părinții săi au încercat să îi afecteze relația cu Nicola. David și Victoria Beckham nu au răspuns public tuturor acuzațiilor fiului lor.

În timp ce Brooklyn și Nicola și-au continuat viața împreună, cei doi au lipsit de la mai multe evenimente importante ale familiei Beckham.

Fotografia nu este nouă; David Beckham a publicat aceeași imagine în iunie 2023, potrivit Hello!, alături de mesajul: „Cel mai mare succes al meu și cea mai mare iubire a mea este familia.”

Tânărul de 27 de ani a făcut mai multe acuzații, susținând, printre altele, că primul dans pe care l-a avut cu Nicola a fost „acaparat” de mama sa, Victoria, care „a dansat într-un mod foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor”.

Brooklyn a mai susținut că și frații săi au fost implicați în conflict, scriind: „Chiar și frații mei au fost trimiși să mă atace pe rețelele sociale, înainte ca, în cele din urmă, să mă blocheze din senin în vara trecută”.

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