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Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Cum îl cheamă pe nepotul actriței

De: Daniel Matei 18/08/2026 | 13:53
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Cum îl cheamă pe nepotul actriței
Sursa foto: Profimedia
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Salma Hayek are un nou motiv de bucurie. Actrița în vârstă de 59 de ani a dezvăluit că a devenit bunică pentru prima dată și a publicat primele imagini cu nepotul său. Hayek a dezvăluit și numele bebelușului, dar și porecla pe care i-a dat-o deja.

Actrița a împărtășit vestea într-o postare pe Instagram în care apare ținând bebelușul în brațe. Hayek a vorbit cu acesta în limba spaniolă și i-a transmis un mesaj, potrivit PEOPLE.

 

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A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Cum îl cheamă pe nepotul Salmei Hayek

Băiețelul se numește François, iar Salma Hayek a dezvăluit că îl alintă „Panchito”. Numele are o semnificație specială pentru familia Pinault. François este al patrulea membru al familiei din generații consecutive care poartă acest nume.

„Suntem binecuvântați să întâmpinăm cea de-a patra generație în viață de François. Deși eu îi voi spune Panchito. Se pare că îi place și nu aș putea să-l iubesc mai mult”, a scris ea.

Bebelușul este primul copil al lui François Pinault Jr., fiul vitreg al Salmei Hayek, și al soției sale, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. Nașterea copilului a făcut-o astfel pe actriță bunică pentru prima dată. Hayek a publicat mai multe imagini cu nepotul său pe rețelele sociale.

Salma Hayek este căsătorită cu omul de afaceri francez François-Henri Pinault din 2009. Cei doi au împreună o fiică, Valentina Paloma Pinault, în vârstă de 18 ani.

Cine este François Pinault Jr.

François Jr. este unul dintre copiii lui François-Henri Pinault din relațiile sale anterioare, astfel că Hayek a devenit bunică prin intermediul fiului său vitreg.

Săptămâna trecută, Henckel von Donnersmarck a publicat și alte fotografii cu băiețelul său, inclusiv o nouă imagine în care apare Hayek alături de nepotul ei.

Actrița a vorbit în repetate rânduri despre relația apropiată pe care o are cu familia soțului său și despre rolul important pe care familia îl are în viața ei.

Vestea vine într-o perioadă în care Hayek continuă să fie activă atât în cinematografie, cât și în lumea modei. Actrița, care a împlinit 59 de ani în septembrie 2025, a avut în ultimii ani apariții în producții precum „House of Gucci”, „Magic Mike’s Last Dance” și „Without Blood”.

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