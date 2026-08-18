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Cine este bărbatul care și-a lovit soția cu mașina, pe o trecere de pietoni, în Galați. Incidentul a avut loc după o ceartă aprinsă

De: Emanuela Cristescu 18/08/2026 | 20:50
Cine este bărbatul care și-a lovit soția cu mașina, pe o trecere de pietoni, în Galați. Incidentul a avut loc după o ceartă aprinsă
S-a aflat cine este bărbatul care și-a călcat intenționat soția pe trecerea de pietoni, la Galați! Ar fi consumat alcool
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S-a aflat cine este bărbatul care și-a călcat intenționat soția pe trecerea de pietoni, la Galați! Cristian este acuzat că și-ar fi urmărit soția cu autoturismul și că ar fi lovit-o intenționat chiar în timp ce femeia traversa regulamentar.

Și mai șocant este ce ar fi făcut după prima lovitură: când a văzut că femeia a supraviețuit, ar fi întors mașina și ar fi încercat să o lovească din nou. Totul s-ar fi petrecut după o ceartă între cei doi soți. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi coborât din autoturism după conflict, iar Cristian și-ar fi continuat inițial drumul. Doar că nu ar fi mers prea departe.

Incident cutremurător în Galați

După aproximativ 200 de metri, bărbatul ar fi întors mașina și ar fi revenit spre locul în care se afla soția sa. Momentul în care femeia a ajuns pe trecerea de pietoni avea să transforme conflictul conjugal într-o scenă terifiantă.

Martorii susțin că autoturismul ar fi fost îndreptat deliberat către femeie. Impactul nu a fost însă suficient pentru a-i curma viața. În loc să plece, bărbatul ar fi făcut o manevră și mai șocantă. A lovit o mașină aflată în apropiere, apoi ar fi revenit către trecerea de pietoni.

„A intrat într-o maşină parcată pe trotuar, a întors şi a venit iar spre trecerea de pietoni cu intenţia s-o calce din nou. Să o calce din nou”, spune un martor.

S-a aflat cine este bărbatul care și-a călcat intenționat soția pe trecerea de pietoni, la Galați! Ar fi consumat alcool
S-a aflat cine este bărbatul care și-a călcat intenționat soția pe trecerea de pietoni, la Galați! Ar fi consumat alcool

Scenele au îngrozit oamenii aflați în zonă, care au intervenit înainte ca situația să se transforme într-o tragedie.

O altă mașină oprită în apropierea trecerii de pietoni a reprezentat, potrivit informațiilor prezentate, un obstacol care i-a ajutat pe martori să intervină. Mai mulți oameni l-au imobilizat pe bărbat și l-au predat polițiștilor. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta consumase alcool.

„Un zgomot puternic cum s-au buşit 2 maşini. Ce am auzit din casă, că a dat peste soţie şi a intrat într-o altă maşină”, au spus martorii pentru Observator.

Martorii sunt revoltați de cele întâmplate și spun că o asemenea faptă trebuie sancționată sever.

„E îngrozitor, e înfiorător, mi se pare că nu mai are discernământ, oricum nu e o soluţie nu o poate aduce pe femeie lângă el. Ar merita pedepsit maxim”, au mai spus aceștia.

Bărbatul era băut când ar fi comis atacul

Polițiștii au stabilit că șoferul avea o alcoolemie ridicată la testarea cu aparatul etilotest. Testarea pentru substanțe psihoactive a fost negativă.

„În urma testării cu apartatul etilotest a rezultat valoarea de 0,57 mg/ll acool pur în aerul expirat iar testarea cu privire la consumul de substanţe psihoactive a fost negativă”, a declarat Felicia Tudoran – IPJ Galaţi.

În timp ce Cristian a ajuns în custodia autorităților, soția sa, în vârstă de 37 de ani, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Femeia a fost evaluată de medici după ce ar fi fost lovită de autoturism. Din fericire, leziunile constatate nu i-au pus viața în pericol.

„Pacienta prezenta multiple contuzii, era conştientă, echilibrată. A fost evaluată, nu au fost identificate leziuni care să-i pună viaţa în pericol”, a declarat Liliana Dragomir, medic şef UPU SMURD Galaţi.

Potrivit anchetatorilor, cei doi se află în proces de divorț și au împreună două fiice minore. Conflictul dintre soți ar fi escaladat pe fondul despărțirii, iar acum bărbatul este cercetat pentru tentativă de omor. Cristian a fost reținut, iar autoritățile au dispus și măsuri pentru ca acesta să nu se mai apropie de femeie. O ceartă care ar fi pornit între doi soți aflați în pragul divorțului s-a transformat astfel într-un episod extrem de violent, încheiat doar după intervenția oamenilor aflați întâmplător în zonă.

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