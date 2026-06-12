Ea este mama copilului de 2 ani găsit fără viață într-un apartament din Galați. Ce spun vecinii femeii

Tragedia din Galați a șocat întreaga comunitate. O femeie a fost găsită în apartament într-o stare gravă. Alături de ea se aflau cei trei copii ai săi, doi dintre ei, unul de 2 și celălalt de 5 ani, deshidratați și subnutriți, iar cel de-al treilea micuț fără viață. Cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, mama se află internată la spitalul de psihiatrie. Ancheta este în plină desfășurare.

Polițiștii efectuează cercetări în cazul tinerei mame din Galați. Aceasta se mutase în luna aprilie cu copiii ei. Până la acest moment cumplit, vecinii au mai auzit plânsete și au luat legătura cu proprietarul. Femeia spunea de fiecare dată că este în regulă și așa știa și tatăl ei vitreg. Cu toate acestea, realitatea ar putea fi alta, fiind posibil să fi ascuns un episod sever de depresie. În cazul copilului decedat va fi efectuată necropsia, iar mama va fi evaluată de specialiști pentru a stabili cu exactitate cum s-a putut produce o asemenea tragedie.

Ce spun vecinii femeii

După tragedia din Galați, vecinii au rămas șocați de cele întâmplate. Una dintre vecine spune că a încercat de mai multe ori să meargă la ea la ușă din luna aprilie de când s-a mutat și până acum, însă niciodată nu răspunea.

Am încercat să mă duc la ea să bat la ușă, nu a răspuns. Eu am încercat, dar dacă ea nu răspundea la nimeni, nu deschidea, nu… Dacă cerea ajutor, vă dați seama că o ajuta cineva, a spus o vecină.

De asemenea, o altă vecină a declarat că a auzit de mai multe ori plânsete din casă, dar nu a reușit să vorbească cu ea. Din acest motiv, a apelat la proprietarul apartamentului. Bărbatul a spus că atunci când vorbea cu ea părea să fie totul în regulă.

I-am sunat proprietarul și a luat legătura cu ea. I-a zis că este răcită, are o problemă și de asta plânge așa, a spus vecina. Făceam vizitări în fiecare lună și uneori și de două ori pe lună. Copiii normali, adică nu păreau chinuiți, a completat proprietarul.

Nici rudele nu știau despre drama care se ascundea în spatele ușilor. Tatăl vitreg al tinerei spune că i-a văzut pe copii în urmă cu o lună prin poze.

Când vorbeam întrebam de copii și zicea că le dă să mănânce, că nu prea vor că i-a învățat cu niște mâncăruri așa, dulciuri, nu știu, a spus bunicul copiilor.

Ce spune primarul despre mama copiilor

Primarul comunei și polițiștii au făcut verificări amănunțite. Aceștia susțin că nu figura în evidențele Serviciului de Asistență Socială. Cei trei copii erau suspectați de autism, dar investigațiile recomandate de medici nu au continuat.

Am verificat cu poliția, nu a existat nici măcar în zona aceasta de automutilare, nu a existat nimic care să prevestească ceea ce s-a întâmplat, a declarat primarul.

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Unde se afla tatăl copilului de doi ani găsit fără viață în apartamentul din Galați. Este anchetă de amploare