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Unde se afla tatăl copilului de doi ani găsit fără viață în apartamentul din Galați. Este anchetă de amploare

De: Irina Vlad 10/06/2026 | 17:23
Unde se afla tatăl copilului de doi ani găsit fără viață în apartamentul din Galați. Este anchetă de amploare
Anchetă de amploare în Galați după ce un copil de doi ani a fost găsit fără viață într-un apartament/ sursă foto: captură video
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Este anchetă de amploare în Galați după ce un copil de doi ani a fost găsit fără viață într-un apartament. În locuință se aflau și mama sa, în vârstă de 22 de ani, și ceilalți doi frați ai copilului, o fetiță de doi ani și un băiat de 4 ani. Anchetatorii au aflat unde se afla tatăl celor trei minori în momentul descoperirii. 

Un caz cutremurător s-a petrecut în cartierul Micro 16 din Galați. Un copil de doi ani a fost găsit fără viață în casă, alături de frații lui și mama lor. Din primele vrerificări, s-a constatat că tatăl copiilor este plecat la muncă în străinătate. În dimineața zilei de miercuri, 10 iunie, acesta și-a sunat fosta soție, însă aceasta nu i-a răspuns la telefon. Îngrijorat, bărbatul a cerut ajutorul autoritățile prin apel la 112.

„Tatăl aflat la muncă în străinătate a sunat nişte persoane apropiate, din Galaţi, cărora le-a spus că nu reuşeşte să ia legătura cu mama. Persoanele apropiate au sesizat poliţia care, pentru că mama nu răspundea, a intrat cu forţa în apartament. Mama şi copiii sunt în prezent la spital, nu sunt răniţi, aceasta este procedura. Nici copilul decedat nu prezenta urme de violenţă, posibil să fie malnutrit”, a declarat Oana Munteanu, reprezentant IPJ Galați.

Descoperire macabră într-un apartament din Galați

Poliția a ajuns de urgență la locuința fostei soții, au forțat ușa și au intrat în apartament. Băiețelul de doi ani a fost descoperit pe o canapea, fără viață. Sora sa geamănă și un alt băiat de 4 ani se aflau în aceeași casă și au fost găsiți plângând. Mama celor trei era într-o altă cameră a apartamentului, iar autoritățile spun că se afla într-o stare de tulburare psihică severă. Aceasta le-a spus salvatorilor că nu știe cauza decesului celui mic.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 au intervenit la o locuinţă, în urma unei sesizări fiindcă nu se putea lua legătura cu mama. În interiorul imobilului au identificat un băieţel în vârstă de doi ani, decedat probabil de o zi – două – trei. În locuinţă erau şi mama acestuia (22 de ani) şi alţi doi copii: fratele geamăn şi un alt frate, în vârstă de cinci ani. Au fost transportaţi la spital, mama prezintă urme de şoc, depresie”, a declarat Oana Munteanu, purtător de cuvânt al IPJ Galaţi.

Mama și cei doi copii au fost transportați la spital, fiind acum sub supraveghere medicală. Ambii copii sunt malnutriți, iar mama lor este într-o stare avansată de depresie. Polițiștii fac cercetări în caz, într-un dosar de ucidere din culpă pentru moment. Elementul cheie al anchetei este rezultatul necropsiei.

Un copil de 2 ani a fost găsit fără viață într-un apartament din Galați. Ce s-a întâmplat cu micuțul

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