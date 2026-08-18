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Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam

De: Simona Vlad 18/08/2026 | 19:13
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
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Aniela Tudor este noua campioană europeană de junioare la sărituri. La doar 15 ani, gimnasta originară din Afumați, a reușit o performanță remarcabilă la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Zagreb, în Croația. Aurul cucerit de tânăra sportivă reprezintă singura medalie obținută de România la această ediție a competiției continentale.

Aniela Tudor a încheiat competiția de la Zagreb cu o performanță care o propulsează printre cele mai promițătoare sportive ale noii generații. Gimnasta legitimată la CS Dinamo București a dominat finala de la sărituri și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mai mult, Aniela a fost singura reprezentantă a României care a reușit să se califice într-o finală pe aparate la această ediție a Campionatelor Europene.

Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani

Născută pe 8 august 2011, Aniela Tudor și-a sărbătorit recent cea de-a 15-a aniversare, iar succesul de la Zagreb a venit la doar câteva zile după ziua ei de naștere. Sportiva din Afumați a avut două execuții foarte bune în finala de la sărituri, obținând o medie de 13,383 puncte.

Rezultatele celor două sărituri au fost: săritura 1, 13,200 puncte și săritura 2, 13,566 puncte. Cu această medie, Aniela Tudor s-a clasat pe primul loc. A fost urmată de Daria Mironova, reprezentantă sub steag neutru, cu 13,166 puncte, și franțuzoaica Lilou Marliac, cu 13,133 puncte. Performanța nu a fost o surpriză. În calificările pentru finală, gimnasta română ocupase tot prima poziție, cu o medie de 13,433 puncte.

Aniela Tudor face parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”

Tânăra gimnastă este inclusă în proiectul național de selecție și pregătire „Țară, țară, vrem campioane!”, inițiat de Mariana Bitang și Octavian Bellu. La lotul național de junioare, Aniela se pregătește alături de antrenorii Dan Potra și Anca Cristina Drăghici, în timp ce coregrafa Alexandra Tudorache contribuie la pregătirea sa.

Anul 2026 a fost unul foarte bun pentru sportivă. Înainte de aurul european de la Zagreb, aceasta a obținut mai multe rezultate importante atât în competițiile din România, cât și în cele internaționale. Printre performanțele sale se numără titlul de campioană națională la individual compus, la categoria Junior 1, obținut la Campionatele Naționale de la Deva, cu 46,900 de puncte. De asemenea, la Rising Stars Trophy de la Ploiești, Aniela a câștigat probele de sărituri și bârnă și a obținut locul al doilea la individual compus. Sportiva a cucerit și o medalie de argint la sărituri, la City of Jesolo Trophy din Italia, iar la Top Gym Charleroi a obținut trei medalii: două de aur și una de bronz.

Federația Română de Gimnastică, mesaj după victoria de la Zagreb

Succesul Anielei Tudor a fost primit cu entuziasm de Federația Română de Gimnastică. Forul a felicitat-o pe sportivă pentru prestația avută în finala de la Zagreb.

„Aur european pentru România! Aniela Tudor este campioană europeană la sărituri!”, a transmis Federația Română de Gimnastică după finală.

Gimnastica nu este singurul sport practicat în familia Anielei

Aniela Tudor nu este singura sportivă din familie. Fratele ei, Tudor Luca Florin, practică la rândul său sport de performanță. Acesta este luptător de greco-romane și se antrenează sub îndrumarea lui Valentin Vizante. Aniela este originară din comuna Afumați, iar comunitatea locală a urmărit îndeaproape parcursul său. În 2025, Primăria Afumați i-a dedicat un material în care era prezentată drept una dintre tinerele sportive care reprezintă localitatea. Familia i-a fost alături constant în drumul către performanță.

Aniela Tudor a ajuns și la Campionatele Mondiale de junioare

Performanța de la Zagreb vine după un alt rezultat important obținut de Aniela Tudor pe scena internațională. În 2025, gimnasta a participat la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică pentru junioare de la Manila, în Filipine. A reușit să se califice în finala de la sărituri, unde a încheiat competiția pe locul al șaptelea, cu media 13,049. În aceeași finală s-a aflat și Alexia Blănaru, care a cucerit medalia de bronz pentru România. La Manila, Aniela a făcut parte și din echipa României, care a terminat competiția pe locul al cincilea. În concursul de individual compus, sportiva s-a clasat pe poziția a 21-a.

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