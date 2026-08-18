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Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia

De: Alina Drăgan 18/08/2026 | 18:54
Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia
Daciana Sârbu, vacanță alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr /Foto: Instagram
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Asemenea multor altora, în această perioadă, Daciana Sârbu și Alex Ghionea se bucură de o bine venită vacanță. Cei doi au plecat într-o escapadă romantică, iar destinația aleasă este Grecia. Aceștia se relaxează la soare, se bucură de preparatele delicioase, de peisajele care taie respirația și chiar au postat o nouă fotografie de cuplu.

Daciana Sârbu și Alex Ghionea formează un cuplu extrem de discret de mai bine de trei ani. Relația lor ar fi început la aproximativ un an după divorțul discret al Dacianei Sârbu de Victor Ponta. Deși sunt împreună de ceva timp, cei doi au ales să își țină relația departe de ochii curioșilor și rare sunt momentele în care apar împreună.

Daciana Sârbu, vacanță alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr

Daciana Sârbu a publicat imagini rare din vacanța petrecută în Grecia alături de Alex Ghionea. Deși fosta parteneră a lui Victor Ponta este o femeie discretă, mai ales în ceea ce privește noua ei relație, de data aceasta se pare că a făcut o excepție.

Recent, aceasta a publicat mai multe fotografii din vacanța petrecută în Grecia alături de Alex Ghionea. În imagini sunt surprinse momente de relaxare, apusuri și cine la malul mării. Iar ca tacâmul să fie complet, Daciana Sârbu a postat și o fotografie de cuplu. Cei doi apar împreună, îmbrățișați, privind către mare.

De asemenea, Daciana Sârbu a însoțit imaginile din vacanță și de o descriere scurtă, dar cuprinzătoare: „Zile care rămân în suflet”.

Daciana Sârbu, vacanță alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr /Foto: Instagram

Deși au ales discreția, relația dintre Daciana Sârbu și Alex Ghionea a fost intens discutată, mai ales din prisma diferenței de vârstă. Alex Ghionea este originar din Mediaș și este cu aproximativ 20 de ani mai tânăr decât Daciana Sârbu, care are 49 de ani.

De-a lungul timpului, Daciana Sârbu a ales să nu facă prea multe declarații despre relația sa sau despre iubitul tinerel. Însă, chiar și așa, aceasta a precizat că printre lucrurile pe care le apreciază cel mai mult la partenerul ei se numără relația pe care acesta o are cu fiicele sale. „Îmi iubește fetele”, a spus Daciana Sârbu despre Alex Ghionea.

 

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Foto: Instagram

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