Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni

S-a terminat cu misterul! Fosta trapperului Azteca și portarul Nigeriei au fost surprinși împreună la aeroportul Otopeni, iar apariția lor ridică serios cortina de pe presupusa poveste de iubire. Dana, cunoscută online drept Stellar Rhapsody, și Maduka Okoye nu mai par interesați să țină totul departe de privirile curioșilor.

Cei doi au ajuns împreună la aeroport, s-au afișat relaxați și au pornit la drum ca doi oameni care au toate motivele să fie unul lângă celălalt. Și dacă până acum existau doar indicii, acum imaginile de la Otopeni pun gaz pe foc. Dana și fotbalistul au fost văzuți împreună, iar comportamentul lui Okoye față de brunetă nu a trecut neobservat.

Fosta lui Azteca, tratată ca o prințesă de portarul Nigeriei

Dana a apărut la aeroport îmbrăcată complet în negru, într-un top mulat și pantaloni care i-au accentuat silueta. Maduka Okoye a mers pe aceeași idee și a ales, la rândul său, o ținută all black. Dar adevărata scenă nu a fost parada vestimentară.

Portarul Nigeriei a avut grijă de bagajele Danei și nu a lăsat-o să care nimic. Gestul, aparent banal, spune însă multe despre dinamica dintre cei doi. Fotbalistul a fost atent cu bruneta, iar cei doi au dat impresia unui cuplu care se simte deja foarte confortabil împreună. Destinația escapadei lor nu este cunoscută, însă un lucru este cert: Dana și Okoye au plecat împreună.

Dana a avut o relație de aproximativ opt ani cu trapperul Azteca, iar despărțirea celor doi a pus punct unei povești care părea, la un moment dat, greu de destrămat. După separare, Azteca a fost văzut pentru o perioadă alături de influencerița Yasmin Awad. Dana, în schimb, a păstrat discreția și nu a fost surprinsă în compania unui alt bărbat.

Apoi a venit bomba. Bruneta s-a filmat alături de un bărbat musculos, plin de tatuaje, dar a ales să nu-i dezvăluie identitatea. Numai că detaliile de pe corpul misteriosului bărbat au făcut rapid lumină. CANCAN a aflat că este chiar Maduka Okoye.

Primele imagini au stârnit un val de speculații. Dana nu a spus cine este bărbatul, însă tatuajele de pe brațul acestuia au reprezentat indiciul decisiv. Așa s-a aflat că misterioasa apariție era, de fapt, portarul Nigeriei.

Okoye nu este doar un fotbalist internațional, ci și un sportiv care a atras în repetate rânduri atenția publicului datorită aspectului său fizic. Iar acum, starul nigerian pare să fi intrat serios în viața Danei.

Dana nu a oferit explicații publice despre ceea ce se întâmplă între ea și Okoye. În schimb, comportamentul din mediul online a alimentat constant zvonurile. Bruneta a început să îi lase like-uri la numeroase postări, semn că interesul dintre cei doi nu ar fi fost doar o întâmplare de moment. Iar acum, apariția de la Otopeni duce povestea la un cu totul alt nivel.

Cei doi nu au mai fost surprinși separat, prin fotografii misterioase sau cadre care puteau fi interpretate în mai multe feluri. Au fost văzuți împreună, în timp ce se pregăteau să plece din țară.

Și mai există un detaliu care complică povestea

Numele lui Maduka Okoye a fost recent implicat într-un scandal amoros internațional. Portarul nigerian a fost văzut la Paris, în cadrul unui eveniment de modă, iar ulterior au apărut zvonuri privind o apropiere între el și Cardi B. Cei doi au fost văzuți petrecând timp împreună la Veneția, iar imaginile au generat rapid speculații.

Ulterior, Jelicia Westhoff, mama copilului lui Okoye, a ieșit public cu acuzații grave la adresa fotbalistului. Femeia l-a acuzat de infidelitate și violență fizică și a susținut că acesta și-ar fi neglijat copilul. Printre presupusele aventuri menționate de ea s-a numărat și cea cu Cardi B. Acum, în timp ce ecourile acelui scandal nu s-au stins complet, Maduka Okoye apare alături de Dana Scîntei la Otopeni.

Nici Dana, nici fotbalistul nu au confirmat oficial că formează un cuplu. Dar imaginile de la aeroport sunt greu de ignorat. Ținute asortate, apropiere, atenție la bagaje și o plecare împreună din România. Dacă până acum povestea putea fi pusă pe seama unei simple apropieri, de această dată indiciile sunt mult mai puternice. Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei par să fi trecut de etapa misterului și să fi intrat într-un capitol nou.

Rămâne întrebarea care stă acum pe buzele tuturor: unde au plecat Dana și Maduka Okoye și cât de serioasă este, de fapt, povestea dintre cei doi?

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