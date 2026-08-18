Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât de benefică poate fi

Carmen Brumă vine cu o recomandare care îi poate surprinde pe mulți români! Nutriționista a dezvăluit că un produs banal, prezent în multe case și care costă doar 3 lei, ar avea o mulțime de beneficii pentru organism. Mai mult, ea le recomandă celor care se confruntă cu probleme digestive să nu-l ocolească și să includă această băutură în alimentația lor.

Este vorba despre borșul crud, nepasteurizat, pe care Carmen Brumă îl consumă ocazional și despre care spune că poate avea un rol interesant într-o alimentație orientată către sănătatea digestivă. Vedeta a descoperit borșul crud într-un supermarket și le-a arătat urmăritorilor săi ce produs a ales.

„L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla. Simplu sau cu leuștean și țelină”, a scris Carmen.

Băutura recomandată de Carmen Brumă

Nu doar prețul i-a atras atenția. În explicațiile sale, vedeta a pus accent pe faptul că borșul este fermentat natural și nepasteurizat.

„Borșul crud, nepasteurizat, fermentat natural cu Lactobacillus e mai mult decât o tradiție românească. Fibra din tărâțe hrănește bacteriile bune din colon, iar fermentația crește biodisponibilitatea mineralelor. Cercetarea pe alimente fermentate (Stanford, Cell 2021) arată creșterea diversității microbiomului”, a explicat Carmen Brumă.

Carmen Brumă a prezentat borșul crud ca pe o băutură care poate contribui la susținerea microbiomului, datorită procesului de fermentație și ingredientelor folosite. Vedeta a numit-o chiar „băutura de 3 lei care ajută microbiomul”. Pentru ea, produsul are și o valoare sentimentală. Gustul îi amintește de copilărie și de bunica sa, care îi oferea borș înainte să îl adauge în ciorbă.

„L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla și îl beau din când în când seara, rece. E chiar bun. Îmi amintește de bunica mea care îmi dădea să beau puțin înainte să-l pună în ciorbă”, a mai spus nutriționista.

Cum trebuie consumat borșul

Nutriționista a explicat și cum îl consumă atunci când îl introduce în alimentația sa. Ea le-a recomandat celor care vor să cumpere acest produs să fie foarte atenți la etichetă.

„Un pahar (150–200 ml), rece, nefiert, pe stomacul gol. Il beau seara în genera. „Verifică eticheta: caută „nepasteurizat” + listă scurtă de ingrediente (apă, tărâțe, maia)”, a mai spus ea.

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