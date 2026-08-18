Natalia Oreiro și Facundo Arana din „Înger Sălbatic”, de nerecunoscut! S-au revăzut după 28 de ani de la debutul telenovelei care a făcut furori

Natalia Oreiro și Facundo Arana, care au făcut furori în telenovela „Înger Sălbatic”, au ajuns din nou față în față, iar imaginile surprinse acum sunt greu de comparat cu cele din perioada în care formau unul dintre cele mai iubite cupluri de pe micul ecran.

Cei doi actori s-au întâlnit la premiera producției „Yo, narciso”, noua comedie romantică în care Natalia Oreiro joacă alături de Adrián Suar. Evenimentul a adunat nume sonore din lumea artistică argentiniană, însă apariția celor doi foști parteneri de platou a fost cea care a stârnit cel mai mult interes.

Natalia Oreiro și Facundo Arana, de nerecunoscut

Actrița uruguayană a mizat pe o apariție spectaculoasă și a ales o rochie mulată, cu paiete, croială midi și decolteu halter. Ținuta i-a pus în evidență silueta și a făcut-o să iasă imediat în evidență pe covorul roșu. Pentru un efect și mai puternic, Natalia Oreiro a purtat un palton lung din piele neagră. În anumite cadre, actrița l-a lăsat pe umeri, astfel încât spatele gol să fie vizibil.

Vedeta și-a completat apariția cu cizme negre cu toc pătrat, cu carâmb înalt și detalii încrucișate cu șireturi. Nici machiajul nu a fost unul discret. Oreiro și-a purtat părul desfăcut, cu aspect umed, și a ales un machiaj intens, cu glitter, eyeliner, contur, blush și ruj nude.

Dacă Natalia a optat pentru o apariție spectaculoasă, Facundo Arana a mers pe un stil mai relaxat, dar care i-a pus în evidență imaginea matură. Actorul a apărut într-un tricou negru, peste care a purtat o cămașă în carouri și o jachetă clasică din piele. A completat outfitul cu blugi negri cu aspect uzat și încălțăminte de trekking.

Accesoriile au făcut diferența: Facundo Arana a purtat două coliere suprapuse, unul dintre ele având un pandantiv în formă de colț, care i-a dat ținutei o notă aparte.

Revedere după „Înger Sălbatic”

Pentru fanii serialului care i-a consacrat, întâlnirea dintre Natalia Oreiro și Facundo Arana a avut, fără îndoială, o încărcătură aparte. Cei doi au format unul dintre cele mai iubite cupluri de pe micul ecran în „Înger Sălbatic”, producția care a făcut furori în numeroase țări și care le-a transformat personajele într-un reper pentru iubitorii de telenovele.

Acum, aproape 30 de ani mai târziu, Oreiro și Arana s-au întâlnit din nou, însă viețile lor sunt complet diferite. Natalia a venit la eveniment alături de soțul ei, muzicianul Ricardo Mollo, în timp ce Facundo Arana a fost unul dintre invitații care au captat atenția fotografilor.

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