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Moment emoționant în familia lui Adrian Mutu! Fiica cea mare a fotbalistului a absolvit facultatea și a atras toate privirile

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 13:54
Moment emoționant în familia lui Adrian Mutu! Fiica cea mare a fotbalistului a absolvit facultatea și a atras toate privirile
Moment emoționant în familia lui Adrian Mutu! Fiica cea mare a fotbalistului a absolvit facultatea și a atras toate privirile
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Fostul fotbalist Adrian Mutu (47 de ani) a fost protagonistul unei întâlniri de-a dreptul incendiare, pe care nimeni nu o mai credea posibilă! El a lăsat la o parte orice contract și a zburat direct la evenimentul anului pentru a fi alături de Maya, fiica lui cea mare din mariajul cu exotica Consuelo Matos.

Tânăra a absolvit facultatea, iar la festivitate s-a produs un moment de un interes maxim. Mutu a dat ochii cu fosta soție, însă nu a venit singur, ci escortat de actuala parteneră de viață, Sandra.

Fiica lui Adrian Mutu a absolvit facultatea

Atmosfera de la ceremonie a fost una încărcată de o emoție. Toate privirile au fost ațintite asupra spectaculoasei reuniuni de familie. Deși toată lumea se întreba cum vor gestiona cele două femei din viața fostului fotbalist momentul, totul s-a desfășurat într-o armonie perfectă. Aceștia au lăsat la o parte ranchiuna și s-au concentrat pe tânăra absolventă.

Îmbrăcată în roba de absolvent, Maya a radiat de fericire avându-și ambii părinți alături în una dintre cele mai importante zile din viața ei.

Imediat după ce festivitatea s-a încheiat, iar emoțiile au mai fost temperate, Adrian Mutu nu a mai rezistat și a dat frâu liber sentimentelor pe rețelele de socializare. Fostul selecționer a publicat un text de-a dreptul emoționant, în care își exprimă public dragostea de tată și mândria uriașă pentru parcursul academic al fiicei sale. El i-a promis sprijin necondiționat toată viața.

„Astăzi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unei noi călătorii pline de emoție și oportunități. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce ai realizat și de omul minunat care ai devenit. Continuă să crezi în tine, să visezi măreț și să nu îți fie niciodată teamă să îți urmezi propriul drum. Oriunde te va purta viața, să știi că te voi susține și voi fi mereu alături de tine. Felicitări pentru absolvire, iubirea mea!”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

Sărbătoare mare în familia fostului internațional

Această realizare colosală a Mayei vine într-un moment de grație absolută pentru fostul internațional român, care pare să o țină numai într-o sărbătoare! Cu doar câteva zile înainte ca fata cea mare să își ridice diploma de absolvire, în familie a mai avut loc un eveniment de top.

Mutu a sărbătorit-o cu fast și pe Adriana, fiica sa mai mică din căsnicia cu Consuelo, bifând astfel o perioadă plină de torturi, cadouri scumpe și zâmbete. Chiar dacă are un program profesional extrem de încărcat și este curtat permanent pentru noi proiecte în fotbal, „Briliantul” a demonstrat încă o dată că este un tată de nota zece și că nimic nu este mai presus decât fericirea copiilor săi.

VEZI ȘI: Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două

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