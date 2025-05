Cum arată acum Tiago, fiul lui Adi Mutu cu Sandra. Micuțul a împlinit 8 ani

Tiago, fiul cel mic al lui Adrian Mutu și al Sandrei, moștenește talentul și pasiunea pentru fotbal a tatălui său. Puștiul promite să devină un fotbalist cel puțin la fel de celebru ca părintele său. Cum arată acum fiul ”Briliantului”? A împlinit 8 ani și este bucățică ruptă din părinții săi.

Adrian Mutu are 4 copii: Mario (23 de ani), din căsătoria cu Alexandra Dinu, Adriana (19 ani) și Maya (16 ani), din căsătoria cu Consuelo Matos și Tiago (8 ani) cel mai mic dintre ei. Puștiul îi călcă pe urmele tatălui său din aproape toate punctele de vedere, moștenind talentul și pasiunea pentru fotbal.

Cum arată Tiago la 8 ani, fiul cel mic al lui Adrian Mutu

Băiatul lui Adrian și al Sandrei Mutu a împlinit 8 ani. De când a decis să se retragă din sportul de performanță, ”Briliantul” s-a dedicat aproape în totalitate familiei sale. Toată atenția îi este îndreptată acum către fiul său.

În anul 2023, după ce a evoluat în grupele de copii și juniori ale Rapidului, Adi Mutu l-a înscris pe Tiago la o școală de fotbal din Azerbaijan. În cadrul unei postări pe social media, ”Briliantul” s-a mândrit cu fiul său în timpul unui meci de copii amical, în timp ce micuțul reușește un dribling și șutează un gol în poarta echipei adverse. Tiago Mutu a îmbrăcat tricoul cu numărul 4 în meciul respectiv.

”Seamănă cu nașul (n.r.- Gică Hagi), stângaci. Are șapte ani. Important e că-i place fotbalul. Dacă s-ar juca și în fața blocului… Săptămâna trecută a fost mai greuță. Dragoș, antrenorul lui, îi cam pune să alerge, le dă ture de teren. Nu mă bag eu.Poate o să fie un fundaș stânga bun.

Mie mi-ar plăcea ca băiatul meu să fie număr 6, mijlocaș defensiv. Eu cred că în fotbal, mijlocașul central dă timp echipei, e cel mai important jucător dintr-o echipă. Rodri, Busquets, Xavi… Nu are nici presiunea golului. În general, acolo sunt jucătorii cei mai maturi și inteligenți”, a spus Adrian Mutu, la emisiunea Digi Sport Special.

În urmă cu ceva timp, ”Briliantul” a vorbit public despre începuturile relației cu Sandra, femeia care l-a făcut tată pentru a patra oară. Adi Mutu și soția s-au cunoscut în urmă cu 10 ani, iar de atunci formează o familie.

”La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya.

Am întrebat-o pe Sandra dacă poate veni în Belek, dimineață aveam antrenament, după ora 20:00 ne puteam vedea. Cred că era ora două noaptea când am luat o sticlă de șampanie și mi-am făcut curaj, deși la început nu aveam de gând, în lipsa unui inel.

Știți cum e finalul de august, spre dimineață, la Belek, pe plajă? A fost un moment magic, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”, a povestit Mutu.