Distracție și voie bună, în a doua zi de „Spin & Splash by CSID” și THERME București

Distracție și voie bună, în a doua zi de „Spin & Splash by CSID” și THERME București
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În weekendul 29-30 august 2026, „Ce se întâmplă, Doctore?” și THERME București a invitat publicul la un nou eveniment marca CSID.ro, „Spin & Splash”, dedicat mișcării, distracției, creativității și educației pentru sănătate. Activitățile recreative, sportive și educative au fost organizate în zonele Galaxy și The Palm din THERME București. Programul a inclus jocuri, ateliere creative, competiții, sesiuni de sport, demonstrații, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG. 

Și în a doua zi de eveniment, pe 30 august, familiile cu copii au descoperit zone tematice cu activități variate: ateliere creative, sesiuni de Aqua Gym, campionate de volei pe nisip, spectacole captivante de tip Bubble Show, dar și activări speciale semnate THERME București. Atmosfera a fost una dinamică, iar participanții au fost încurajați să exploreze fiecare zonă, colectând ștampile pentru tombole zilnice cu premii atractive oferite de parteneri. În plus, s-au organizat două tombole la Roata Norocului, unde au putut participa atât copiii, cât și adulții.

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Toate activitățile au fost gratuite pentru vizitatorii cu bilet de acces general la THERME, consolidând misiunea CSID.RO de a face educația pentru sănătate accesibilă publicului larg.
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