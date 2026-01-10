Scandal în Franța. Brigitte Macron jignește feministele! „Nu sunt o femeie temperată”

Brigitte Macron a revenit în fața camerelor de filmat pentru a clarifica din nou controversa declanșată de folosirea expresiei „sales connes” („idioate ordinare”) la adresa unor militante feministe. La doar câteva săptămâni după primele scuze publice, Prima Doamnă a Franței a ținut să explice contextul și să își apere poziția.

„Nu sunt o femeie temperată. Sunt o femeie care se aprinde ușor”

Potrivit revistei Vanity Fair, Brigitte Macron a fost invitată la jurnalul de seară al postului TF1 cu ocazia lansării campaniei caritabile Pièces Jaunes, dedicată copiilor spitalizați, unde a apărut alături de selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps. A fost prima ei apariție televizată de la izbucnirea scandalului, iar subiectul nu a putut fi evitat. Fiind întrebată în mod direct de jurnalista Audrey Crespo-Mara dacă insulta adresată feministelor reprezintă o respingere a feminismului contemporan, Brigitte Macron a corectat ferm imaginea creată în presă. „Nu sunt o femeie temperată, sunt o femeie care se aprinde repede.”

Declarația vine în contextul unui videoclip filmat în culisele spectacolului lui Ary Abittan, întrerupt de activiste care protestau împotriva revenirii pe scenă a comediantului, acuzat de viol și agresiune sexuală în 2021. Brigitte Macron a recunoscut din nou că regretă existența camerei de filmat în acel moment — o poziție care a atras critici online, mulți acuzând-o că regretă mai degrabă faptul că vorbele au devenit publice, nu conținutul lor.

„Sunt alături de femei, în toate luptele lor”

Prima Doamnă a reiterat că este „absolut dezamăgită” dacă anumite femei s-au simțit agresate sau șocate de expresia folosită. „Înțeleg reacțiile, pentru că termenii nu au fost potriviți. Asta este exact ce nu mi-am dorit”, a spus ea, insistând că a fost și rămâne de partea femeilor în toate cauzele pentru care luptă acestea. Brigitte Macron a subliniat, de asemenea, că nu trăiește permanent în rolul instituțional de soție a președintelui: „Sunt momente în care Brigitte preia controlul, iar Brigitte nu este o femeie temperată.”

La finalul interviului, ea și-a reafirmat încrederea în justiție, numind-o „un pilon esențial”, mai ales în contextul verdictului recent într-un dosar de hărțuire care o vizează. „Nu ne vom atinge de genealogia mea”, a spus ea, făcând referire la violența acuzațiilor repetate că ar fi transsexual și la impactul pe plan personal al acestora.

Declarațiile doamnei Macron continuă să împartă opinia publică în voci care o susțin și voci care o critică, alimentând una dintre cele mai tensionate polemici recente din spațiul public francez.

