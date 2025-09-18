Modul incredibil prin care Emmanuel Macron vrea să le dovedească tuturor că Brigitte e femeie! S-a săturat de controverse

Brigitte și Emmanuel Macron vor să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unei instanţe din Statele Unite pentru a demonstra că Prima Doamnă a Franței este femeie. Decizia vine în contextul unui proces de defăimare pe care cuplul prezidențial l-a intentat împotriva unei influencerițe. Aceasta a susținut în nenumărate rânduri că soția președintelui este bărbat.

Avocatul cuplului prezidențial din Franța a anunțat, într-o declarație la podcastul BBC „Fame Under Fire”, că Emmanuel şi Brigitte Macron vor prezenta dovezile în fața unei instanțe din Statele Unite ale Americii, în procesul de defăimare pe care l-au intentat influenceriţei Candace Owens. Aceasta a promovat în mod repetat ideea că soția liderului francez este bărbat.

Ce a transmis avocatul soților Brigitte și Emmanuel Macron

Influencerița Candace Owens a promovat public ideea că soţia preşedintelui Macron s-a născut bărbat. Astfel, cuplul prezidențial a decis să intenteze un proces de defăimare împotriva creatoarei de conținut, în cadrul căruia au de gând să prezinte probe solide.

Tom Clare, avocatul care îi reprezintă pe Emmanuel şi Brigitte Macron, a făcut declarații despre proces. Acesta a precizat că acuzațiile influenceriței sunt „incredibil de perturbatoare” și îl distrag pe președintele Franței.

„Nu vreau să sugerez că asta l-ar fi dezorientat în vreun fel. Dar, ca oricine care îşi îmbină cariera profesională cu viaţa de familie, atunci când familia ta este atacată, te epuizează. Şi el nu este imun la asta pentru că este preşedintele unei ţări. Este incredibil de perturbator să te gândeşti că cineva trebuie să se supună acestui tip de test. Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a clarifica lucrurile”, a declarat avocatul cuplului prezidențial.

Tom Clare a mai precizat că dovezile pe care soții Macron le vor prezenta la proces inclus și fotografii cu soția președintelui însărcinată şi crescându-şi copiii. Brigitte „este complet dispus să îşi asume această responsabilitate” pentru a clarifica lucrurile.

Avocații influenceriței au răspuns cu o moţiune de respingere a procesului. Candace Owens a fost comentatoare a companiei media conservatoare americane Daily Wire, iar acum are milioane de urmăritori pe rețelele de socializare.

Citește și: Pactul secret din spatele căsniciei lui Emmanuel Macron. De ce nu poate Brigitte să divorțeze până în 2027: ”Abia atunci va începe povestea adevărată!”