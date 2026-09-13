Accident grav pe DN 15! Doi morți și patru răniți după impactul violent între un autoturism și un TIR

Accident grav pe DN 15! Doi morți și patru răniți după impactul violent între un autoturism și un TIR
Accident pe DN 15, județul Mureș /Foto: ISU Mureș
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Un grav accident rutier a avut loc astăzi, 13 septembrie, pe DN 15, în județul Mureș. Impactul s-a produs între două autoturisme. În urma celor întâmplate, două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite. Traficul în zonă a fost blocat pentru mai multe ore. 

Accidentul a avut loc pe DN 15, din cauze încă necunoscute. Din primele informații, în impact au fost implicate un autoturism și un TIR. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, la un accident rutier produs în localitatea Gorneşti, în care sunt implicate două autoturisme.

La locul intervenţiei au fost mobilizate două autospeciale de intervenţie, dotate cu module de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă”, a transmis, duminică, ISU Mureş.

Accident pe DN 15, județul Mureș /Foto: ISU Mureș

Bilanțul victimelor: doi morți și patru răniți

După ce alarma a fost dată, la fața locului s-au deplasat de urgență echipele de salvare. S-a intervenit cu două autospeciale de intervenție, dotate cu module de descarcerare, precum și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

În urma accidentului de pe DN 15 au rezultat șase victime. Din păcate, două persoane au rămas încarcerate și au fost găsite decedate la sosirea echipajelor medicale. De asemenea, alte patru persoane, printre care și un minor, au fost rănite. Trei dintre victime sunt în stare gravă.

În urma accidentului, Centrul Infotrafic a anunțat că traficul este oprit pe DN 15 Târgu Mureș – Reghin, în zona localității Gornești. Potrivit estimărilor autorităților, traficul se va relua în jurul orei 17:00.

 

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