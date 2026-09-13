Semnificația biblică a numelui ales de Pescobar și Lavinia pentru băiețelul lor: ”O minune mi-a dat Dumnezeu”

Pescobar a dezvăluit ce nume i-a pus băiețelului său! Omul de afaceri este în culmea fericirii de când a devenit din nou tată, iar alegerea făcută pentru mezin nu este deloc una banală. A mers pe un nume cu greutate, unul care vine cu o semnificație aparte și care, cu siguranță, nu a fost ales la întâmplare.

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a anunțat că băiețelul se numește Isaia. Patronul de la Taverna Racilor a spus că este mai fericit ca niciodată și că venirea pe lume a unui copil bate orice reușită materială.

„S-a mărit familia. Avem un băiețel, îl cheamă Isaia. Sunt tătic, sunt un tătic exemplu, zic eu. E cel mai frumos sentiment, bineînțeles, pe care îl poate avea un om, eu așa zic”, a mărturisit Pescobar.

Ce semnifică numele ales de Pescobar pentru băiețel

Iar numele Isaia vine cu o poveste pe măsură. Prenumele are origine ebraică, provenind de la Yeshayahu, și are o semnificație profund religioasă: „Dumnezeu este mântuirea”.

În Biblie, Isaia a fost unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, fiind cunoscut pentru profețiile sale despre Mesia. Din punct de vedere simbolic, numele este legat de credință, speranță, protecție și mântuire. Nici faptul că este un nume mai rar întâlnit în România nu trece neobservat. Pescobar și partenera lui au ales astfel pentru mezin un prenume cu rezonanță puternică și cu o semnificație aparte.

Pentru omul de afaceri, însă, dincolo de nume și de toate lucrurile materiale, cel mai important este faptul că băiețelul este sănătos și că familia s-a mărit.

„Mai mult decât orice fel de împlinire materială. O minune de băiețel mi-a dat Dumnezeu, de care ne bucurăm”, a mai spus omul de afaceri.

Nu vrea să se oprească doar la 3 copii

Iar Pescobar nu pare deloc pregătit să tragă linie la capitolul copii. Întrebat dacă își mai dorește copii, omul de afaceri a recunoscut că soția lui nu ar spune „nu” unei familii și mai numeroase.

„Soția mea n-ar zice încă… n-ar zice nu la încă doi”, a spus omul de afaceri pentru Click!

Paul Nicolau are în prezent trei copii: o fată și doi băieți. Fiica cea mare are 8 ani și provine dintr-o relație anterioară. În martie 2024 s-a născut Marc Paul, fiul lui Pescobar și al Gianinei Crișan. Cei doi au rămas în relații bune de dragul copilului.

Cel mai nou membru al familiei este Isaia, băiețelul lui Pescobar și al Laviniei, partenera actuală a omului de afaceri.

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