Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, avere impresionantă. Are două apartamente, unul cumpărat chiar de bărbat

Alice, amanta generalului Dorin Ioniță, avere impresionantă. Are două apartamente, unul cumpărat chiar de bărbat
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Alice-Claudița Mandeș / Sursa foto: Social media
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Alice-Claudița Mandeș, maior în Armata României, a ajuns în atenția publică după informațiile potrivit cărora ar fi fost femeia cu care generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță ar fi avut o relație extraconjugală. Numele acesteia a apărut în contextul unui incident reclamat la 112 în seara de 10 septembrie, când o femeie în vârstă de 46 de ani a sesizat autoritățile și a susținut că ar fi fost agresată de un bărbat cu care avea o relație.

Potrivit informațiilor apărute ulterior în presă, femeia ar fi fost Alice-Claudița Mandeș. Înainte ca numele ei să ajungă în prim-plan, aceasta avea o carieră în structurile Armatei României, ba chiar i-a fost subalternă generalului Dorin Ioniță. Mai mult decât atât, femeie deține o avere impresionantă.

Două apartamente și un autoturism

Declarația de avere completată de Alice-Claudița Mandeș la 12 iunie 2024 oferă detalii despre bunurile pe care aceasta le deținea la acel moment. Documentul indică faptul că maiorul avea în proprietate două apartamente, ambele deținute integral.

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Primul imobil are o suprafață de 47,50 de metri pătrați și a fost achiziționat în anul 2009. De altfel, cel de-al doilea apartament are 64 de metri pătrați și figurează ca fiind cumpărat în 2014. În spațiul public a apărut și informația potrivit căreia unul dintre apartamente ar fi fost cumpărat de generalul Dorin Ioniță.

Pe lângă cele două locuințe, Alice-Claudița Mandeș a declarat și un autoturism Hyundai Tucson, fabricat în 2018 și dobândit printr-un contract de vânzare-cumpărare.

Cine este Alice-Claudița Mandeș

Dincolo de informațiile despre avere, Alice-Claudița Mandeș este cadru militar în Armata României, cu grad de maior. Aceasta ar fi activat în cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite, structură care s-a aflat timp de mai mulți ani sub conducerea generalului Dorin Ioniță.

Mandeș ar ocupa, de asemenea, o funcție de conducere în cadrul Unității Militare 02537 din București. Activitatea sa profesională ar fi fost legată de pregătirea personalului militar pentru participarea la operații multinaționale, domeniu care presupune coordonare și pregătire specifică în cadrul structurilor militare.

Sursa foto: Social media

Astfel, femeia despre care se zvonește că ar fi avut o relație cu fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite are, la rândul său, o carieră construită în sistemul militar.

Numele ei a devenit însă cunoscut publicului larg abia în contextul evenimentelor recente și al legăturii presupuse cu generalul Dorin Ioniță.

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Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție

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