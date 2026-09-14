Vulcanul Etna a eliberat un nor de cenușă la 4 km altitudine. Este alertă roșie, iar zborurile au fost afectate

Vulcanul Etna a eliberat un nor de cenușă la 4 km altitudine. Este alertă roșie, iar zborurile au fost afectate
Vulcanul Etna/ sursa foto:pexels
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Vulcanul Etna a eliberat luni, 14 septembrie, în cursul dimineții, un nor de cenușă. Se estimează că a atins o altitudine de 4.000 de metri. Autoritățile au acționat în consecință, astfel că au ridicat nivelul de alertă pentru aviație de la portocaliu la roșu, fiind cel mai mare nivel de avertizare privind riscurile asociate traficului aerian.

Vulcanul Etna este unul dintre cei mai cunoscuți vulcani activi din Europa. Se află în estul Siciliei, în apropierea orașului Catania. Luni, 14 septembrie, la ora 04:43, a fost emisă o avertizare populației prin intermediul unei notificări VONA (Vulcano Observatory Notice for Aviation).

Masivul vulcanic a eliberat un nor de cenușă, așadar, zborurile au fost afectate. Din cauza prezenței cenușii vulcanice în aer, sosirile pe aeroportul din Catania au fost suspendate până la ora 16:00.

Vulcanul Etna a eliberat un nor de cenușă

Activitatea eruptivă a fost descrisă ca fiind slabă, însă, în ciuda acestui fapt, s-a produs o emisie continuă de cenușă la mare altitudine. Inițial, autoritățile au emis o alertă portocalie, dar evoluția norului a dus la trecerea la codul roșu. Acest lucru nu înseamnă automat că erupția este deosebit de puternică, ci indică un risc crescut pentru aviație din cauza cenușii vulcanice.

Particulele fine de cenușă pot afecta motoarele aeronavelor, dar și alte componente esențiale ale acestora. Tocmai din acest motiv, autoritățile monitorizează permanent situația și deplasarea norului. De asemenea, potrivit primelor informații puse la dispoziție de INGV, norul de cenușă se deplasează cu aproximativ 18 km pe oră.

În plus, camerele de supraveghere ale Observatorului Etna au indicat că norul a ajuns la circa 4.000 de metri altitudine și se deplasează spre sud și sud-est. Mai mult decât atât, oficialii au precizat că, dacă este cazul, adică dacă situația se modifică semnificativ sau dacă nivelul codului de culoare va fi schimbat, vor emite o nouă notificare localnicilor.

Tragedie pe Muntele Etna

Un turist în vârstă de 30 de ani, din America, a fost lovit de fulger în timp ce urca pe Muntele Etna. Incidentul s-a petrecut în luna august a acestui an. Bărbatul se afla într-o zonă restricționată, iar atunci când salvatorii au ajuns la el, se afla în stop cardiac. În ciuda eforturilor depuse de medici, nu i-au mai putut salva viața.

VEZI ȘI: Alertă în Sicilia! Etna a erupt din nou, iar traficul aerian a fost dat peste cap. Zborurile către Catania, suspendate

Alertă maximă! Vulcanul Etna din Italia a erupt din nou

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