De: Anca Chihaie 27/03/2026 | 10:55
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit cu un tir/foto: ISU
Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în județul Dâmbovița, în localitatea Tărtășești, pe DN 7, unde un microbuz școlar și un autotren au fost implicate într-o coliziune. Evenimentul s-a produs în jurul orei 07:50, într-un interval orar în care traficul este intens, mai ales pe sensul de deplasare către Pitești.

În microbuz se aflau elevi care se deplasau către unitățile de învățământ, alături de conducătorul auto. În total, în urma impactului au fost implicate mai multe persoane, majoritatea fiind minori. Situația a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului, o măsură aplicată în cazul incidentelor cu un număr ridicat de victime sau cu potențial major de risc.

La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje numeroase de intervenție, inclusiv unități SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, autospeciale de stingere și descarcerare, precum și un elicopter SMURD. De asemenea, a fost instalat un punct medical avansat pentru evaluarea și trierea victimelor direct la locul accidentului.

Echipajele de intervenție au acordat îngrijiri medicale tuturor persoanelor implicate, evaluând starea acestora imediat după producerea impactului. În urma triajului, cinci persoane,  patru copii și un adult, au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare. Restul persoanelor au primit îngrijiri la fața locului, fără a fi nevoie de internare.

„Din primele date, pe raza localităţii Tărtăşeşti s-ar fi produs o coliziune între un microbuz şcolar şi un ansamblu de vehicule. În urma evenimentului, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Copiii răniți au fost direcționați către unități medicale din București și din județul Dâmbovița, în funcție de gravitatea leziunilor și de necesitatea unor investigații de specialitate. Din informațiile disponibile, victimele transportate erau conștiente și stabile, ceea ce a permis intervenția rapidă și eficientă a echipajelor medicale.

În paralel, polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Din primele verificări, reiese că impactul s-ar fi produs între microbuzul școlar și ansamblul de vehicule condus de un tânăr șofer, existând indicii privind o coliziune față-spate. Ancheta continuă pentru a determina cu precizie factorii care au dus la producerea evenimentului, inclusiv viteza de deplasare, distanța dintre vehicule și condițiile de trafic din acel moment.

