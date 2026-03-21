Ei sunt tatăl și fiica de 3 ani care au murit în Negreni. Cum s-a produs tragedia

Tragedie fără margini într-o familie din Cluj. Un tată de 34 de ani și fetița lui de doar 3 ani au sfârșit într-un accident rutier petrecut în localitatea Negreni. Mașina în care cei doi se aflau a fost aruncată pe contrasens în fața unui camion.

În urmă cu doar câteva zile, un accident mortal a avut loc pe DN1 E60, în localitatea Negreni, pe drumul dintre Cluj-Napoca și Oradea. Tatăl de 34 de ani își luase fiica de 3 ani de la bunici. La ieșirea din curtea casei, un alt șofer, un vecin, i-a acordat prioritate să intre pe DN1.

Tatăl de 34 de ani și fetița lui de 3 ani au murit pe loc

A mers în spatele lui, însă la un moment dat, după aproximativ jumătate de kilometru, victima a oprit mașina și a semnalizat stânga, pentru a ieși de pe șosea. Șoferul din spatele lui nu a fost atent și a intrat în spatele lui.

Autoturismul în care se aflau tatăl și fiica sa a fost proiectat într-un camion care venea de pe contrasens. Mașina lor a fost strivită sub roțile TIR-ului. Salvatorii au găsit în autoturism un scaun special pentru copii, însă nu este clar dacă fetița de 3 ani era asigurată în momentul impactului. În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de medicii SMURD, din păcate, cei doi nu au avut nicio șansă la viață. Tatăl de 34 de ani lasă în urmă o soție îndurerată și un alt copil de doar câteva luni.

„Din păcate, în urma accidentului, au rezultat două victime găsite în stop cardio respirator, un bărbat de aprox 30 de ani şi o fetiţă de 3 ani, s-au aplicat manevre de resuscitare, însă din păcate, in ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul celor două persoane”, a declarat Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj.

Șoferul de 20 de ani, care a cauzat accidentul era șofer profesionist pe TIR, iar vecinii nu își explică cum s-a putut întâmpla o astfel de nenorocire. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, șoferul camionului, un bărbat de 55 de ani din Cluj-Napoca, a fost testat negativ cu etilotestul.

Karla a murit la doar 25 de ani într-un accident rutier cumplit. La aflarea veștii, tatăl său și-a pus capăt zilelor

Alin Pașcondea a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii de 7 și 9 ani au rămas acum orfani de tată