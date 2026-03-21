Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat

De: Denisa Crăciun 21/03/2026 | 10:10
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Plan Roșu Galați/Sursa: Facebook

Plan Roșu de Intervenții activat sâmbătă dimineață de autoritățile din județul Galați. Un grav accident a avut loc pe Drumul European E581, la granița cu Vaslui. Un om a murit și mai multe victime au fost înregistrate.

În dimineața zilei de sâmbătă, 21 martie, a avut loc un tragic accident. Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat pe Drumul European E581. În urma accidentului, mai multe persoane rănite au fost raportate, printre care și o persoană decedată. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenții. Anunțul cu privire la incident l-a făcut Inspectoratul General de Situații de Urgență pe pagina oficială de Facebook.

Grav accident pe Drumul European E581

În data de 21 martie, la ora 04:04, un apel la 112 a anunțat tragicul accident. Acesta s-a produs între localitățile Priponești și Tutova. Autoritățile din județul Galați au alertat situația și au activat Planul Roșu de Intervenții. Autocarul, în care se aflau 44 de persoane avea ruta Chișinău-București. Acesta a  ieșit de pe șosea într‑un sector de drum drept, unde acostamentul se află cu aproximativ doi metri sub nivelul carosabilului. În acel moment, s-a răsturnat, iar impactul a fost major.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județelor Galați și Vaslui au fost activate Planurile Roșii de Intervenție. Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente, nu sunt minori implicați. Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci, a precizat ISU Galați.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare. De asemenea, un bărbat în vârstă de 62 de ani, cetățean moldovean, a fost aruncat în afara autocarului, a fost strivit și nu a supraviețuit impactului violent. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Anul trecut, în luna iunie, un alt autocar cu 50 de persoane a fost implicat într-un grav accident. Și atunci a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

VEZI ȘI: Grav accident: planul roșu a fost emis! 14 persoane sunt implicate. Reacția autorităților

Accident rutier grav în Capitală, în zona Spitalului Colentina! Șase mașini implicate în impact + trafic blocat

Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026
Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o...
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
Click.ro
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul...
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la...
TEST IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 bărbați este soțul femeii din imagine?
TEST IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 bărbați este soțul femeii din imagine?
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026
Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026
Crina Marin, imagini rare din viața de mamă cu doi copii alături de Răzvan Marin
Crina Marin, imagini rare din viața de mamă cu doi copii alături de Răzvan Marin
Covoarele nu sunt doar decor: povestea lor începe acum 5.000 de ani
Covoarele nu sunt doar decor: povestea lor începe acum 5.000 de ani
Adio, plăți cash? Ce se schimbă de la 1 iulie 2027, inclusiv în România
Adio, plăți cash? Ce se schimbă de la 1 iulie 2027, inclusiv în România
Vezi toate știrile