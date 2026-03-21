Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat

Plan Roșu de Intervenții activat sâmbătă dimineață de autoritățile din județul Galați. Un grav accident a avut loc pe Drumul European E581, la granița cu Vaslui. Un om a murit și mai multe victime au fost înregistrate.

În dimineața zilei de sâmbătă, 21 martie, a avut loc un tragic accident. Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat pe Drumul European E581. În urma accidentului, mai multe persoane rănite au fost raportate, printre care și o persoană decedată. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenții. Anunțul cu privire la incident l-a făcut Inspectoratul General de Situații de Urgență pe pagina oficială de Facebook.

Grav accident pe Drumul European E581

În data de 21 martie, la ora 04:04, un apel la 112 a anunțat tragicul accident. Acesta s-a produs între localitățile Priponești și Tutova. Autoritățile din județul Galați au alertat situația și au activat Planul Roșu de Intervenții. Autocarul, în care se aflau 44 de persoane avea ruta Chișinău-București. Acesta a ieșit de pe șosea într‑un sector de drum drept, unde acostamentul se află cu aproximativ doi metri sub nivelul carosabilului. În acel moment, s-a răsturnat, iar impactul a fost major.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județelor Galați și Vaslui au fost activate Planurile Roșii de Intervenție. Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente, nu sunt minori implicați. Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci, a precizat ISU Galați.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare. De asemenea, un bărbat în vârstă de 62 de ani, cetățean moldovean, a fost aruncat în afara autocarului, a fost strivit și nu a supraviețuit impactului violent. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Anul trecut, în luna iunie, un alt autocar cu 50 de persoane a fost implicat într-un grav accident. Și atunci a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

