Accident rutier grav în Capitală, în zona Spitalului Colentina! Șase mașini implicate în impact + trafic blocat

Trafic blocat în Capitală în această dimineață, în urma unui accident rutier! Șase autovehicule au fost implicat în impact. În urma celor întâmplate, o femeie de 56 de ani a fost rănită și a fost transportată la spital. De asemenea, au fost aplicate restricții de circulație.

În această dimineață, 18 martie, un accident grav a avut loc în Capitală, în zona Spitalului Clinic Colentina, pe Șoseaua Ștefan cel Mare. În impact au fost implicate trei autovehicule aflate în mișcare și trei staționate.

Accident grav în Capitală

Accidentul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare a avut loc în jurul orei 7:30. În coliziune au fost implicate trei mașini aflate în mișcare, dar și alte trei autovehicule staționat. Mai mult, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, blocând traficul.

La fața locului s-au deplasat oamenii legii, dar și echipaje de salvare. În urma accidentului, o femeie de 56 de ani a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital.

„La data de 18.03.2026, în jurul orei 07.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mișcare și trei staționate, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe partea laterală stânga. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero. În urma accidentului de circulație, un conducător auto, o femeie în vârstă de 56 de ani, a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital”, a transmis Brigda Rutieră.

În urma accidentului au fost aplicate restricții pe benzile 1 și 2 pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum s-a întâmplat totul

Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă

