Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă

De: Elisa Tîrgovățu 17/03/2026 | 22:44
Sursa foto: Pixabay

Un moment de neatenție a luat două vieți în Cluj-Napoca. O tânără în vârstă de 29 de ani, însărcinată, s-a stins din viață după ce o mașină a ajuns pe trotuar și a strivit-o de clădire. Prietenele ei au reușit să scape ca prin minune, evitând impactul în ultima clipă.

Accidentul rutier s-a produs în centrul orașului, la doi pași de primărie, după ce un conducător auto a efectuat o manevră greșită și a lovit un autoturism pe care l-a proiectat în afara șoselei.

Prietenele victimei au fost și ele la un pas de tragedie

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16:00, în centrul orașului, pe Calea Moților. Ambele autoturisme circulau dinspre Primărie spre cartierul Mănăștur, pe benzile 2 si 3, care duc doar înainte. Ajuns în dreptul acestei străduțe, conducătorul auto care circula aproape de ax, și-a dat seama că trebuie să facă dreapta și fără să se asigure a schimbat banda, intrând în coliziune cu mașina condusă de o șoferiță.

Într-o secundă, mașina a fost aruncată pe trotuar, iar tânăra care trecea pe acolo nu a avut timp să reacționeze. A fost prinsă ca într-o menghină, între mașină și zidul unei clădiri. Prietenele ei au reușit ca prin minune să se ferească în ultima clipă din calea autoturismului scăpat de sub control.

Sursa foto: Facebook
Sursa foto: Facebook

Preluată în stare critică, în ciuda tuturor eforturilor salvatorilor, victima a murit la spital, în brațele medicilor. La locul incidentului, una dintre prietenele care o însoțeau a leșinat când a aflat vestea.

„A fost vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani, care se afla în stop cardiorespirator. S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital”, a declarat Paul Olar, ISU Cluj.

Unul dintre pasagerii mașinii care ar fi provocat accidentul susține însă că prietenul lui care se afla la volan nu este vinovat. Urmează ca autoritățile să studieze camerele de supraveghere pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Tags:

Recomandarea video

