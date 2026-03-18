Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum s-a întâmplat totul

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 65 de ani din Iași! Acesta a fost ucis de către o ambulanță ce dădea cu spatele. Șoferul nu l-a sesizat la timp pe bărbat. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic, iar echipajul de pe ambulanță a declarat decesul.

Un accident grav a avut loc în data de 17 martie 2026. O ambulanță care preluase un pacient și care se pregătea să plece către spital a accidentat mortal un pieton. Din păcate, impactul a fost fatal. Cum s-a întâmplat totul?

A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele

O intervenție medicală s-a transformat în tragedie. Ambulanța fusese solicitată pentru un caz în localitate Bălțați. Echipajul a preluat pacientul și l-a urcat în autospecială. Însă, în timp ce încerca să întoarcă mașina chiar în fața porții, ambulanțierul nu a observat un bărbat care trecea prin spatele vehiculului, ducând două găleți cu apă.

În timpul manevrei, ambulanța l-a lovit pe bărbatul de 65 de ani. În urma impactului, acesta a căzut și s-a lovit puternic la cap de o țeavă. Echipajul de pe ambulanță a intervenit imediat și a efectuat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns și a fost declarat decesul.

„La data de 17.03.2026, în jurul orei 12.40, poliția a fost sesizată prin apel 112 despre faptul că un bărbat, de 50 de ani, din comuna Bălțați, în timp ce conducea o ambulanță pe un drum public din comuna Popești, la efectuarea manevrei de mers înapoi ar fi accidentat un bărbat, de 65 de ani, din localitate care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier a rezultat decesul pietonului, căruia i-au fost efectuate manevre de resuscitare la fața locului de echipajul medical prezent la fața locului. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

În urma accidentului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament

Prietenele Alettei au fost și ele la un pas să își piardă viața în accidentul din centrul Clujului. Tinerele au scăpat în ultima secundă