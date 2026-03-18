Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum s-a întâmplat totul

De: Alina Drăgan 18/03/2026 | 09:34
A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele /Foto: Arhivă

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 65 de ani din Iași! Acesta a fost ucis de către o ambulanță ce dădea cu spatele. Șoferul nu l-a sesizat la timp pe bărbat. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic, iar echipajul de pe ambulanță a declarat decesul.

Un accident grav a avut loc în data de 17 martie 2026. O ambulanță care preluase un pacient și care se pregătea să plece către spital a accidentat mortal un pieton. Din păcate, impactul a fost fatal. Cum s-a întâmplat totul?

O intervenție medicală s-a transformat în tragedie. Ambulanța fusese solicitată pentru un caz în localitate Bălțați. Echipajul a preluat pacientul și l-a urcat în autospecială. Însă, în timp ce încerca să întoarcă mașina chiar în fața porții, ambulanțierul nu a observat un bărbat care trecea prin spatele vehiculului, ducând două găleți cu apă.

În timpul manevrei, ambulanța l-a lovit pe bărbatul de 65 de ani. În urma impactului, acesta a căzut și s-a lovit puternic la cap de o țeavă. Echipajul de pe ambulanță a intervenit imediat și a efectuat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns și a fost declarat decesul.

„La data de 17.03.2026, în jurul orei 12.40, poliția a fost sesizată prin apel 112 despre faptul că un bărbat, de 50 de ani, din comuna Bălțați, în timp ce conducea o ambulanță pe un drum public din comuna Popești, la efectuarea manevrei de mers înapoi ar fi accidentat un bărbat, de 65 de ani, din localitate care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă.

În urma accidentului rutier a rezultat decesul pietonului, căruia i-au fost efectuate manevre de resuscitare la fața locului de echipajul medical prezent la fața locului. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

În urma accidentului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

