„Capra mai cu moț” sau bătrâna vacă? Mihaela Bilic spune adevărul despre cele două tipuri de lapte

„Capra mai cu moț” sau bătrâna vacă? Mihaela Bilic spune adevărul despre cele două tipuri de lapte
Mihaela Bilic despre beneficiile laptelui, sursa-colaj CANCAN.RO
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Lapte de vacă sau de capră? Iaurt, sana, chefir sau brânză? Într-o perioadă în care produsele lactate sunt deseori puse sub semnul întrebării, iar alternativele vegetale câștigă tot mai mult teren, reputata nutriționistă Mihaela Bilic, iubită de români pentru explicațiile sale directe despre alimentație, atrage atenția asupra valorii nutritive a laptelui și a produselor derivate. Medicul explică diferențele dintre laptele de vacă și cel de capră, vorbește despre importanța calciului și a mineralelor din lactate și arată de ce, în opinia sa, diversitatea este mai importantă decât încercarea de a desemna un anumit tip de lapte drept „cel mai sănătos”.

Laptele de vacă sau laptele de capră? Mihaela Bilic spune că nu trebuie să alegem un „câștigător”

Una dintre primele idei pe care Mihaela Bilic le subliniază este că nu există un motiv pentru a transforma alegerea dintre laptele de vacă și cel de capră într-o competiție. Ambele fac parte din categoria lactatelor și furnizează nutrienți importanți, iar nutriționista consideră că diversitatea alimentară este mai valoroasă decât împărțirea alimentelor în variante categoric „bune” și „rele”.

„Nu există un lapte bun și unul rău. Nu putem pune vaca la colț și capra pe podium. Toate produsele lactate aduc nutrienți valoroși pentru organism și diversitatea face sănătatea.”

De ce laptele de capră poate fi mai ușor de digerat

Există totuși diferențe între cele două tipuri de lapte, iar una dintre particularitățile celui de capră ține de structura grăsimilor. Mihaela Bilic explică faptul că dimensiunea mai mică a globulelor de grăsime contribuie la o digestie mai ușoară a produselor obținute din lapte de capră.

„De ce e capra mai cu moț? Moleculele de grăsime din laptele de capră sunt mai mici și se absorb mai repede, iar produsele din lapte de capră se digeră mai ușor.”

Calciul rămâne marele atu al lactatelor

Indiferent dacă alegerea este laptele de vacă sau cel de capră, Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui element esențial: calciul. Potrivit explicațiilor sale, o porție de lactate furnizează aproximativ 300 de miligrame de calciu, iar acesta se găsește în matricea nutritivă specifică laptelui, alături de alți nutrienți importanți pentru sănătatea oaselor.

„Un singur lucru rămâne neschimbat în compoziția laptelui: conținutul lui de calciu. Indiferent că vine de la vacă sau de la capră, o porție de lactate înseamnă 300 de miligrame de calciu, combinat natural cu vitamina D, ca să fie fixat în oase.”

Mihaela Bilic recomandă trei porții de lactate pe zi

Nutriționista spune că laptele nu trebuie consumat obligatoriu într-o singură formă, astfel că fiecare persoană poate alege produsul pe care îl tolerează și îl preferă. Laptele dulce, iaurtul, sana, chefirul sau diferitele tipuri de brânză pot contribui la aportul zilnic de lactate, iar Bilic recomandă trei porții pe zi pentru atingerea necesarului de calciu.

„Fie lapte dulce sau iaurt, cremă de brânză, sana, bio sau ne-bio, găsiți o formă de lapte care vă place și consumați trei porții pe zi. Doar așa acoperim gramul de calciu zilnic de care are nevoie corpul nostru ca să funcționeze optim.”

Calciul există și în alimentele vegetale, dar Bilic atrage atenția asupra absorbției

Soia și migdalele pot furniza la rândul lor calciu, însă simpla prezență a unui mineral într-un aliment nu spune întreaga poveste, deoarece contează și cantitatea pe care organismul reușește efectiv să o absoarbă. În acest context, Mihaela Bilic susține că biodisponibilitatea calciului din lapte este mult mai mare decât cea din sursele vegetale.

„Există calciu și în soia sau în migdale, însă din lapte se absoarbe de zece ori mai mult decât din vegetal.”

De ce spune Mihaela Bilic că laptele poate hidrata și remineraliza

Calciul nu este singurul mineral pe care îl găsim în lactate. Nutriționista subliniază că acestea furnizează un ansamblu de minerale într-o combinație pe care organismul o poate utiliza eficient, motiv pentru care consideră laptele și produsele lactate utile inclusiv pentru refacerea după pierderile de lichide și electroliți.

„În afară de calciu, în lactate avem toate mineralele necesare organismului, în proporții optime și cu biodisponibilitate crescută. Ăsta este motivul pentru care laptele hidratează și remineralizează mai bine decât apa.”

Iaurtul de băut sau chefirul după efort și transpirație

După o zi foarte călduroasă sau după un antrenament în care organismul pierde lichide prin transpirație, Mihaela Bilic propune o soluție extrem de simplă: un produs lactat fermentat și lichid, precum chefirul sau iaurtul de băut.

„Ați transpirat excesiv că e cald afară sau ați mers la sală? Se rezolvă cu un iaurt de băut sau un chefir.”

Ce spune Mihaela Bilic despre lactate și creșterea copiilor

La final, nutriționista vorbește și despre rolul lactatelor în perioada de creștere, susținând că un consum regulat poate avea un efect favorabil asupra dezvoltării staturale a copiilor și adolescenților.

„Iar dacă vreți să creșteți mai înalți, tot pe lapte vă bazați. Copiii și adolescenții care consumă regulat lactate câștigă doi centimetri în plus peste nivelul lor de înălțime determinat genetic.”

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