Prognoza meteo azi, 13 septembrie 2026. S-a terminat cu căldura în mare parte din țară! Vremea se răcește, iar furtunile și grindina apar în mai multe zone

Vremea schimbă registrul duminică, 13 septembrie, iar răcirea care s-a făcut deja simțită în unele regiuni ajunge și în sudul și sud-estul României. Temperaturile din timpul zilei vor coborî sub mediile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, maximele urmând să fie cuprinse între numai 17 grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. Instabilitatea atmosferică va aduce averse și descărcări electrice în mai multe regiuni, izolat se pot strânge 10–20 l/mp, iar în special în sud există condiții pentru grindină de mici dimensiuni. Nici Bucureștiul nu scapă de schimbare: temperatura maximă coboară la aproximativ 22 de grade, iar după-amiaza și seara sunt așteptate ploi.

Vremea în România

Răcirea vremii se va extinde duminică și asupra regiunilor sudice și sud-estice, astfel că în cea mai mare parte a României temperaturile maxime vor ajunge sub mediile multianuale specifice datei de 13 septembrie. Diferențele dintre regiuni rămân destul de importante, pentru că în timp ce în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei maximele pot coborî până la 17 grade, în sud-vestul Olteniei se mai pot atinge 27 de grade.

Instabilitatea atmosferică se va concentra în special în jumătatea sudică, la munte și în unele zone din centru și est. În Dobrogea norii vor persista pe parcursul zilei și va ploua temporar, în timp ce în Muntenia, estul și nord-estul Olteniei și în zonele montane vor apărea mai ales după-amiaza și seara averse și descărcări electrice. Astfel de fenomene sunt posibile pe suprafețe mai restrânse și în Transilvania și Moldova.

Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp, iar mai ales în sud sunt condiții pentru grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în sud-vest, est și în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și pentru scurt timp în timpul ploilor, când rafalele vor ajunge în general la 40–50 km/h. Noaptea, aria precipitațiilor se va restrânge, iar cerul va deveni variabil în majoritatea regiunilor.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României, vremea va fi în general mai liniștită decât în jumătatea sudică, însă temperaturile vor reflecta răcirea instalată în această perioadă. În Banat, Crișana și Maramureș cerul va fi variabil, fără ca precipitațiile să ocupe suprafețe importante, iar în sud-vest vântul va putea avea unele intensificări.

În vest, maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 21–25 de grade, local putând fi ușor mai ridicate spre Banat, în timp ce nopțile devin tot mai răcoroase. În nord, valorile termice vor rămâne moderate, iar dimineața și noaptea există posibilitatea apariției izolate a ceții.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării va resimți clar schimbarea de temperatură, iar vremea va deveni instabilă în special după-amiaza și seara. În Muntenia vor exista înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă pot deveni mai importante.

Tot aici există și condiții pentru apariția grindinei de mici dimensiuni. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 20–25 de grade, sensibil mai scăzute decât în zilele calde precedente, iar rafalele asociate ploilor pot atinge temporar 40–50 km/h.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va prezenta contraste destul de mari. În estul și nord-estul regiunii, după-amiaza și seara vor apărea local averse și descărcări electrice, cu posibilitatea unor cantități de apă mai însemnate și a grindinei de mici dimensiuni.

În sud-vest, în schimb, se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din România, maxima putând ajunge până la 27 de grade. Vântul va avea unele intensificări în această parte a țării, dar chiar și aici vremea va fi mai puțin călduroasă decât în episoadele precedente.

Vremea în est și nord-est

Moldova va avea o zi răcoroasă pentru mijlocul lunii septembrie, în special în zona Podișului Moldovei, unde temperatura maximă poate coborî până în jurul valorii de 17 grade. Pe arii restrânse sunt posibile înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales în apropierea zonelor în care instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată.

Vântul va avea unele intensificări în estul țării, cu viteze care se vor situa în general în jurul a 40–50 km/h în perioadele mai active. Spre noapte, precipitațiile se vor restrânge, iar cerul va deveni treptat variabil.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea una dintre cele mai răcoroase zile din țară, iar în estul regiunii maximele pot coborî până la 17 grade. Pe arii restrânse vor apărea averse și descărcări electrice, în timp ce la munte instabilitatea va fi mai pronunțată, în special după-amiaza și seara.

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40–50 km/h. Noaptea va fi rece în depresiunile intramontane, unde minimele pot coborî până la 4–5 grade, valori care arată tot mai clar apropierea toamnei adevărate.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea o zi predominant închisă, cu nebulozitate persistentă și perioade în care va ploua. Temperaturile vor fi moderate, iar apropierea mării va limita atât încălzirea din timpul zilei, cât și răcirea nocturnă.

Pe litoral, temperaturile minime vor rămâne la aproximativ 15–16 grade, cele mai ridicate valori nocturne din țară. Vântul va avea unele intensificări în est, iar vremea nu va fi tocmai ideală pentru o zi clasică de plajă, mai ales din cauza norilor și a ploilor temporare.

Vremea în București

Și în Capitală vremea se va răci considerabil. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 22 de grade, iar cerul va fi temporar noros. Mai ales după-amiaza și seara sunt prognozate averse, cantitățile de apă urmând să fie în general de 5–10 l/mp, și sunt posibile descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, iar în timpul nopții temperatura va coborî la 11–12 grade, astfel că diferența față de zilele foarte calde de la începutul lunii septembrie va fi evidentă.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă, cu o maximă estimată la aproximativ 19–21 de grade și o minimă de 8–10 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea unor înnorări și a unor ploi pe arii restrânse în regiune.

La Timișoara, temperaturile vor fi ceva mai generoase decât în centrul și estul țării, maxima urmând să se situeze în jurul valorilor de 23–25 de grade, iar minima în jur de 11–13 grade. Vremea va fi în general mai liniștită, deși vântul poate avea unele intensificări în regiune.

La Iași, răcirea va fi evidentă, cu o temperatură maximă estimată la 18–20 de grade și o minimă de aproximativ 9–11 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar în regiune sunt posibile pe arii restrânse averse.

La Craiova, vremea va rămâne ceva mai caldă, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența. Maxima se va situa în jurul valorilor de 24–26 de grade, iar minima va coborî spre 11–13 grade, cu posibilitatea unor averse și descărcări electrice mai ales după-amiaza și seara.

La Constanța, norii vor domina mare parte din zi și temporar va ploua. Temperatura maximă va fi de aproximativ 21–23 de grade, în timp ce minima se va menține la 15–16 grade, influența Mării Negre împiedicând o răcire nocturnă accentuată.

La Brașov, atmosfera va fi una autentică de toamnă, cu o maximă de numai 17–19 grade și o minimă care poate coborî la aproximativ 6–8 grade. Sunt posibile averse și descărcări electrice, în special în contextul instabilității prognozate pentru zona Carpaților.

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