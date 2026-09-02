Iubita tânărului mort în accidentul de la Braşov nu poate trece peste dispariţia lui: „Sunt obosită să pretind că sunt bine”

A trecut aproape o lună de la accidentul din Brașov în care și-a pierdut viața Alexandru Răducanu, tânărul de 26 de ani din Neamț. Viața iubitei sale, Roxana, s-a schimbat radical după tragedia care a lovit două familii.

Cei doi se mutaseră într-o locuință nouă cu doar câteva zile înainte de impact, iar acum tânăra încearcă să-și continue rutina, deși fiecare obiect din casă îi amintește de Alex.

„Sunt obosită să pretind că sunt bine”

Mama Roxanei a povestit pentru FANATIK că fiica ei se teme să rămână singură și că suferința pe care o ascunde este mult mai mare decât lasă să se vadă. Deși merge la muncă și încearcă să-și păstreze activitățile obișnuite, serile sunt cele mai grele, atunci când se întoarce în locuința în care Alex nu mai este.

„Fiica mea este ca un robot. Muncă-casă, muncă-casă, mănâncă, efectiv, când simte că pică, ea trăiește cu pastile. Nu vrea momentan să meargă la psiholog. Am zis să-i caut alt psiholog sau alte soluții: să se mute de acolo, măcar un pic. Ea nu vrea”, a declarat Ionela Niculina Irimia.

Anchetatorii au stabilit că la volan se afla un brașovean de 50 de ani care suferea de epilepsie și își întrerupsese tratamentul cu ani în urmă. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi suferit o criză în timp ce conducea, pierzând controlul mașinii. Testele pentru alcool și droguri au fost negative.

Roxana, în vârstă de 22 de ani, locuiește acum singură în casa în care se mutase cu Alex. Nu se poate desprinde de lucrurile lui și nici măcar nu vrea să schimbe lenjeria de pe pat, păstrând mirosul care îi amintește de el.

„De când a murit Alex, și nu pentru că e neîngrijită, nu vrea să schimbe lenjeria de pe pat, ca să mai simtă mirosul lui. Roxana stă acum singură în locuința unde abia se mutase cu Alex. Luni au făcut o lună de când s-au mutat în chiria respectivă și marți s-a întâmplat accidentul”, spune mama tinerei.

Într-un mesaj trimis mamei sale pe 30 august, Roxy a descris deschis cât de greu îi este să trăiască fără partenerul ei.

„La 2:00 m-am culcat. Sunt obosită să pretind mereu că sunt bine. Obosită să ies în lume să socializez cu oameni. Obosită să trăiesc o viață în care Alex nu mai e. Obosită să mă culc singură și să mă trezesc la fel, fără el. Să nu-l mai văd. Să nu-l mai aud. Să nu mai vorbesc cu el”, i-a scris tânăra.

Durerea pe care o simte este constantă și apăsătoare.

„Am obosit să trăiesc de pe o zi pe alta sperând că mâine poate va fi mai bine și nu e bine deloc. Tot ce simt e un gol imens și o tristețe care mă sufocă constant. Am obosit. Și nu înțeleg de ce trebuie să trăiesc eu toate relele în viața asta. Dar aia e. Poate mâine va fi mai ok. Dar azi sunt distrusă total. Mi-e dor de el din ce în ce mai mult”.

Mama Roxanei recunoaște că teama de a o lăsa singură a devenit tot mai mare. O sună des, îi trimite mesaje și încearcă să-i fie aproape.

„Eu o sun, îi dau mesaje cât de des pot: Ce faci, mamă? Cum ești?. Ea, de multe ori, când nu e bine, îmi scrie un Bn și atunci îmi dau seama că-i iarăși la pământ. O sun și insist să discutăm sau merg la ea. Când e un pic mai ok, îmi zice: Mă pregătesc, merg la muncă, fac curat în casă. Orice legat de rutina zilnică. De la accident ieri, efectiv, a răbufnit. Sunt conștientă că situația nu este bună, de aceea, de mâine, se mută sora mai mică a Roxanei, fiica mea Dorina, se mută cu ea. Nu vreau să rămână singură nicio oră. Astăzi, când se trezește, că ieri a lucrat până târziu, vine pe la mine. Cumva încerc, nu să o controlez, încerc să fac parte din viața ei ca să n-apuce să clacheze și să recurgă la un gest necugetat”.

Iubita tânărului mort în accidentul de la Braşov nu poate trece peste dispariţia lui

Pentru Ionela Irimia, pierderea lui Alex nu înseamnă doar durerea fiicei sale. Tânărul fusese parte din familie, crescuse și se maturizase alături de Roxana, iar în mama ei găsise figura maternă care i-a lipsit în copilărie.

„Copiii ăștia, în decembrie, făceau șase ani de când erau împreună. Au crescut împreună, s-au maturizat împreună, au terminat o școală, s-au angajat. Ei, când s-au luat împreună, erau copii. Au fost sub aripa mea. Părinții lui au fost plecați. Vorbea cu taică-su, cu mătușă-sa, cu unchi-su, cu bunică-su la telefon, că mama lui nu a făcut parte din viața lui. L-a născut și l-a abandonat. Și s-au mai văzut acum trei ani. S-au văzut o dată și au mai vorbit de două ori la telefon. Și acum, cu înmormântarea. El, în mine, a văzut mama pe care nu a avut-o”.

Deși cei doi au ales la un moment dat să locuiască singuri, legătura cu familia Roxanei a rămas puternică. Ionela spune că i-a sprijinit fără să le îngrădească libertatea, fiind prezentă în viața lor și asigurându-se că sunt bine.

„Au locuit cu mine o perioadă la început, după aia au stat în chirie pentru că au vrut să fie singuri, dar veneau la mine la masă la început la două zile, după aia, când s-au mai maturizat, veneau mai rar, dar le găteam și le duceam. Plus că ne vedeam la două, trei zile. Roxana fiind la școală, el atunci angajându-se, eram cumva prezent în viața lor, nu ca să-i controlez, pentru că le-am acordat spațiul de care aveau nevoie. Le-am acordat intimitate, dar le-am spus tot timpul că vreau să știu că sunt bine: Treceți la mine, stați 10-15 minute la masă, stăm de vorbă dacă nu vreți să mâncați. Am făcut totul pentru ei și erau fericiți că s-au găsit”.

Familia și prietenii încearcă acum să o convingă pe Roxana să accepte ajutor specializat, însă tânăra nu se simte pregătită. Prietenii lor au format un cerc de sprijin în jurul ei, vizitând-o seară de seară.

„Încerc să o conving să meargă la psiholog, dar este ca moneda aia cu două fețe. Poate să fie și bine, poate să fie și rău. Oricum, și prietenii din cercul lor de prieteni o caută seară de seară. Azi o caută un cuplu, mâine alt cuplu. Cumva, nimeni nu o lasă singură pentru că tuturor ne e frică”, spune mama tinerei.

CITEŞTE ŞI: Dosarul accidentului din Brașov, preluat de Parchet. Şoferul cu epilepsie avea permis valabil și aviz medical

De necrezut. Șoferul care a provocat accidentul din Brașov are o poveste de viață impresionantă. De ce a fost considerat erou