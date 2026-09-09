Cristina Petre, internată la ATI după ce a suferit complicații în timpul operației: ”Astăzi poate nu mai eram aici”

Cristina Petre, internată la ATI după ce a suferit complicații în timpul operației: ”Astăzi poate nu mai eram aici”
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Cristina Petre, complicații în timpul operației/ sursa foto: social media
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Cristina Petre a trecut prin momente dificile. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns pe masa de operație, însă lucrurile s-au complicat. Aceasta a fost internată la secția de Terapie Intensivă, iar acum a povestit fanilor ce i s-a întâmplat.

Cristina Petre a devenit cunoscută publicului în urma participării sale la Insula Iubirii cu Andrei Rotaru. Relația lor a fost cu suișuri și coborâșuri, ca în final să meargă pe drumuri separate. Deși șatena a explicat că viața sa merge într-o direcție bună, de curând, a ajuns pe masa de operație.

După intervenție, aceasta le-a transmis fanilor din mediul online că se simte bine, însă pe parcursul procedurii medicale au apărut complicații. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cristina Petre a suferit complicații în timpul operației

Cristina Petre, complicații în timpul operației/ sursa foto: social media

Cristina Petre, complicații în timpul operației/ sursa foto: social media

Fosta soție a lui Andrei Rotaru nu a dezvăluit despre ce operație este vorba. Cu toate acestea, după intervenția chirurgicală, Cristina Petre a povestit în mediul online că nu a fost tocmai ușor pentru ea, cu atât mai mult că au apărut și complicații.

Cu zâmbetul pe buze, fosta concurentă de la Insula Iubirii i-a liniștit pe fani și le-a transmis că totul s-a încheiat cu succes. În plus, i-a îndemnat pe urmăritori să prețuiască mai mult viața.

„Poate că uneori nu ne prețuim suficient viața. Mergem înainte, ne facem planuri, ne supărăm pentru lucruri mici și avem impresia că ziua de mâine ni se cuvine. Până când viața ne amintește, într-o clipă, cât de fragil este totul. Am venit la spital pentru o operație despre care credeam că va fi una simplă. Pe masa de intervenție, însă, situația s-a complicat și, pentru o clipă, lucrurile au luat o întorsătură pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată. Astăzi poate nu mai eram aici, printre voi”, a scris Cristina Petre în mediul online.

Vedeta a fost internată la Terapie Intensivă

În urma operației, vedeta a fost internată la secția de Terapie Intensivă timp de două zile, iar în cea de-a treia zi a fost mutată în rezervă. Cristina i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că acum se simte bine și și-a promis că se va bucura mai mult de lucrurile mărunte din viața ei.

„Au urmat două zile la ATI. Două zile în care am învățat, poate mai mult ca niciodată, să fiu recunoscătoare pentru lucrurile pe care înainte le consideram normale: să mă ridic din pat, să fac câțiva pași, să-mi aud oamenii dragi, să fiu aici. Astăzi am ieșit din ATI și sunt pe rezervă. Sunt fericită. Sunt recunoscătoare. Învăț din nou să merg și fac primii pași. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Sfintei Fecioare că m-au ocrotit și că mi-au mai dat o șansă să înțeleg cât de prețioasă este viața”, a încheiat ea.

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