Vești bune pentru elevi: intră banii pentru două luni! În ce zi vor fi disponibile sumele pe carduri

Vin vești bune pentru elevi. Aceștia vor primi în luna noiembrie primele burse școlare. Unitățile de învățământ vor vira banii într-o singură tranșă pentru lunile septembrie și octombrie, iar suma depinde de tipul bursei și de îndeplinirea condițiilor de acordare.

Anual, unitățile de învățământ transmit inspectoratelor până la data de 20 octombrie, prima listă a beneficiarilor. Ulterior, inspectoratele comunică mai departe Ministerului Educației și Cercetării, iar apoi elevii primesc banii pentru lunile septembrie și octombrie. Astfel, vineri, 20 noiembrie, banii vor fi virați în conturile copiilor. După prima tranșă, bursele se achită pe data de 20 a fiecărei luni. O situație excepțională va fi în luna decembrie, atunci când elevii vor primi banii în data de 18.

Primele burse școlare din 2026

Elevii sunt răsplătiți pentru rezultatele lor prin burse. Există mai multe tipuri, iar sumele diferă după caz. Bursele de merit au un cuantum de 450 de lei pe lună, în timp ce bursele sociale și tehnologice au câte un cuantum de 300 de lei pe lună. Un aspect important de menționat este că bursa socială se acordă și în vacanțe, astfel că un elev care a avut dreptul la ea va primi în data de 20 noiembrie 600 de lei.

Pe de altă parte, celelalte două tipuri de burse se oferă doar în perioada cursurilor, iar suma se calculează separat pentru fiecare lună. Cuantumul în acest caz se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și valoarea pe zi se înmulțește cu numărul de zile eligibile pentru plată. Ele se adună apoi pentru a stabili valoarea primei tranșe.

Cine primește bursă școlară

Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu care au o medie de cel puțin 9,00. Numărul beneficiarilor se stabilește, ca regulă generală, prin aplicarea procentului de 15% la efectivul fiecărei clase, cu rotunjire în sus. De asemenea, pentru elevii de clasa a IX-a se folosește media de admitere. Un alt aspect esențial este ca elevul să aibă nota 10 sau calificativul „foarte bine” la purtare. Pentru această bursă nu este necesară nicio cerere.

Pe de altă parte, bursa socială se oferă celor care provin din familii cu venituri sub plafonul legal, celor cu unul sau ambii părinți decedați, copiilor aflați în plasament și celor care îndeplinesc criteriile medicale prevăzute de metodologie. În acest caz, copiii trebuie să depună o cerere în primele 25 de zile de la începerea anului școlar. Totodată, elevii din familii beneficiare de ajutor de incluziune primesc banii în urma listelor transmise inspectoratelor de agențiile pentru plăți și inspecție socială.

Bursa tehnologică este destinată elevilor înscriși în învățământul profesional, la calificări de nivel 3, în condițiile stabilite de metodologie. Dirigintele propune beneficiarii, fără să fie necesară o cerere din partea familiei.

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