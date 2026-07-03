Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște: „Eu par arogant fără să știu despre mine că sunt celebru”

Actorul Ernest Fazakas este, fără îndoială, una din cele mai cunoscute voci de desene animate. Este „Gru” din Minionii, „Super Căpitanul” și, de peste 20 de ani, dă voce celui mai simpatic burete de pe fundul oceanului, „SpongeBob”. Recunoaște că, de fiecare dată când se vede cu diverși copii, nu scapă până nu vorbește ca celebrul personaj. Născut în București, Ernest Fazakas a îndrăgit actoria, dar și-a dat seama că singura lui șansă de a urca pe scenă e să plece din capitală. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cunoscutul actor ne povestește cum s-a mutat la Târgu Mureș unde, din primul moment în care a coborât din tren a știut că trebuie să plece de acolo. Cu umor mărturisește că stilul de șmecheraș de București a prins iar lumea îl privea ca pe un animăluț de la zoo. Anii au trecut, succesul a venit iar pe 12 iunie, anul acesta, a avut loc premiera primului său spectacol de musical intitulat „Secunda doi”. Un mare actor și o voce absolut deosebită, Ernest Fazakas recunoaște că pasiunea lui cea mai mare rămâne regia.

Traducător a ajuns dintr-o întâmplare, în 2008, când un regizor celebru căuta un om care să nu fie nici prea poet, nici prea citit, dar care să fie în stare să adapteze un text. Din acel moment Ernest Fazakas a tradus, cu succes, „Romeo și Julieta”, „Rebecca” apoi „Fantoma de la Operă” și poate cel mai cunoscut musical din România, „Mamma mia”. Dublul rol din „My fair lady” a reprezentat apogeul carierei sale, mărturisește simpaticul actor, pentru că „De acolo mai sus nu am cum să mai urc. Cred că deja îmi cunosc bine limitele”.

Ernest Fazakas spune că experiența „Las Fierbinți” n-a însemnat mare lucru pentru că se declară nefotogenic și total împotriva jucatului în filme. Umorul nu-l părăsește declarând că, în afară de experiența pe care a câștigat-o la filmări, tocănița de la bufet a fost genială. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul Ernest Fazakas ne vorbește despre cei doi băieți ai lui, cu care încearcă să păstreze o figură mai severă chiar dacă îi place nespus de mult să fie prieten cu ei. Aflăm și că i-a plăcut să experiementeze cam de toate în viață, de la vopsit mobilă până la gătit.

Ernest Fazakas: „Am văzut că stilul de șmecheraș „dă București”

CANCAN.RO: Buna ziua, Ernest. Îți mulțumesc că ai fost de acord să vorbim și te rog să-mi spui, la început, unde te pot vedea iubitorii de teatru și nu numai.

Ernest Fazakas:Putem promova primul meu spectacol de musical, scris si regizat de mine… prima mea regie. Este vorba despre muzicalul „Secunda doi” și prezentat o singură dată, în premiera absolută, pe 12 iunie, la Teatrul de operetă și muzical Ion Dacian din București. Este un spectacol în două personaje care va fi jucat în foaierul operetei, foarte aproape de public. E cu emoție trăită pe momentele pline de proză și muzică pop-rock cu dans frenetic sau suav depinde de ritm. Cu baking vocals, cu band, toate live. O întâlnire dintre doi doctori la o prezentare a unui sirop de tuse unde fiecare își pune întrebarea ce ar fi dacă ar înșela un pic…Tare am nevoie de un feedback din partea publicului. Tare greu cu promovarea asta.

CANCAN.RO: Ai plecat din București la Târgu Mureș. Cum te-ai adaptat de la haos la liniște?

Ernest Fazakas:Nu mi-a plăcut Târgu Mureș, vibe-ul, corectitudinea oamenilor, buna creștere respectul de acolo….însă a fost șansa mea de a ajunge pe scenă. Venit din București am văzut că stilul de șmecheraș „dă București”, prinde acolo… eram un fel de animal din grădina zoologică. Am marșat pe stilul ăsta care mi-a adus și un loc la Universitatea de teatru, dar din primul moment am vrut să revin în București. Primul moment fiind când, de la gară spre secretariatul Universității, pentru înscriere, a trebuit să traversez strada. Era duminică dimineață nu era nicio mașină in 1995. Iar toată lumea stătea pe marginea trotuarului așteptând să se facă…verde pentru pietoni. Atunci am știut că trebuie să plec de acolo.

CANCAN.RO: Când te gândești la casa părintească, ai vreun regret că ai plecat?

Ernest Fazakas:Nu. Am crescut, la un moment dat, cinci persoane în două camere. Așa erau vremurile atunci și a fost mirific. Mi s-a dat șansa, amară ce-i drept, de a trăi în perioada comunistă lucruri care, însă, m-au îmbogățit din toate punctele de vedere. Doamne ferește să ne întoarcem acolo!

CANCAN.RO: Ești un actor extraordinar de teatru, film si radio. Puțină lume știe că ești și traducător.

Ernest Fazakas:Traducerea a venit din întâmplare. Un mare regizor de musical din Ungaria, Kero, venea la București în 2008 să regizeze „Romeo și Julieta”. Nebunia lui a fost să caute un om care să nu fie nici poet, nici prea citit, care să adapteze textul.M-a găsit pe mine și se pare că am făcut o treabă bună atunci. Involuntar. Am descoperit că am o afinitate față de limba română, adică sunt un fan al limbii române. O limbă extrem de muzicală datorită numărului de vocale aflate în cuvinte, u-ă-o-î.

CANCAN.RO: Ai tradus și adaptat, apoi, toate piesele ABBA pentru musical-ul „Mamma mia”. De fapt, ai tradus tot musical-ul în română. Cum reușesti?

Ernest Fazakas: „Romeo și Julieta”, „Rebecca” apoi „Fantoma de la Operă” mi-au dat lejeritatea de a merge și înspre „Mamma mia”. Cu trucurile învățate în sistem autodidact. Nu am avut nicio teamă. Stiu de teama consumatorului de muzică: să nu cumva să audă o piesă iconică pe care el o știe cântată în engleză, în română. Dar am făcut-o în așa fel încât la final nimeni nu sesizează că s-a cântat în română. Lucru foarte bun, pentru că asta înseamnă că nu au fost deranjat de această prejudecată.

CANCAN.RO: Ce a însemnat pentru tine rolul Harry Bright? Aveți ceva în comun?

Ernest Fazakas:Cu Henry Bright am în comun cam cât am în comun cu toate personajele pe care le-am jucat. Pentru că asta este esența actoriei, ești TU ăla care ești pe scenă. Părți din tine se pot adapta pe personajul interpretat, dar în esență ești tu, alea sunt mișcările, alea sunt trăirile, privirile. Nu trebuie și nu poți fi altcineva decât ești tu ca persoană. Harry Bright-ul meu a fost o parte din ceea ce sunt.

Ernest Fazakas este ferm: „Nu sunt fotogenic, nu am jucat în filme, nu o să joc în filme”

CANCAN.RO: Cum te-ai simțit în „Las Fierbinti”? Ce ți-a placut cel mai tare la acest proiect? Dar cel mai puțin?

Ernest Fazakas:Chiar nu a însemnat mare lucru, a fost o experiență episodică. Nu sunt fotogenic, nu am jucat în filme, nu o să joc în filme. În prezent contează foarte mult fotogenia, am aflat o cu toții din încercările noastre de prezență pe social media. A fost, mi-a plăcut mâncarea de la bufet, chiar am mâncat două porții de tocăniță în pauza de filmări. Am filmat și mulțumesc pentru experiență

CANCAN.RO: Dublu rol in „My Fair lady”. Cum poți să gestionezi 3 personalități: a lui Higgins, a lui Pickering si a lui Ernest Fazakas?

Ernest Fazakas:În momentul când am jucat Henry Higgins la Sala Palatului, în prealabil având afișe cu fața mea împrăștiate prin oraș am simțit, sincer, că acela este apogeul carierei mele. De acolo mai sus nu am cum să mai urc. Cred că deja imi cunosc bine limitele. A fost o plăcere și un vis frumos. L-am format pe Henry Higgins așa cum mă cunosc oamenii în viața reală: un nesuferit, un arogant și un închipuit când de fapt timiditatea cauzează toată această mască. Oricât aș lupta, timiditatea este mereu mai mare decât dorința de a o învinge. Așa l-am construit și pe Henry Higgins și tare mi-a plăcut.

Iar schimbarea de roluri cu Pickering, a fost și „de nevoie” și o plăcere. Dar nu singular. Spre exemplu în „Mamma mia” îl joc atât pe Harry Bright cât și pe Bill Austin. Depinde de disponibilitățile noastre. În „Romeo și Julieta” am fost Tybalt iar peste ani, acum, sunt Paris. Nu e deloc greu. Revin la ce am spus: fiecare actor trebuie să se joace pe sine. Așa că ceea ce spectatorul vede este o versiune a persoanei care interpretează personajul. Depinde de măiestria regizorului în alegerea actorului și apoi formarea lui către concepția pe care el o vrea.

CANCAN.RO: Cât de departe ai fi în stare să mergi, sau ai mers, pentru un rol?

Ernest Fazakas:Nu am avut astfel de provocări. Și încet, încet și casting-urile au acest rol, să aleagă omul care e atunci în momentul T0, potrivit pentru rolul respectiv.

Cunoscutul actor recunoaște: „Sunt un tip care mă las afectat de orice lucru mărunt, spre exemplu: se strică mașina de spălat”

CANCAN.RO: De cate ori, pe scenă, a trebuit să joci veselia când, de fapt, în sufletul tău trona nefericirea?

Ernest Fazakas:De multe ori, mai ales că sunt un tip care mă las afectat de orice lucru mărunt, spre exemplu: se strică mașina de spălat.

CANCAN.RO: După atâția ani de carieră vreau să știu dacă există prietenii adevărate în această branșă, sau orgiliile, invidia sunt prea mari?

Ernest Fazakas:La fel ca în orice branșă, poate un pic mai accentuat aici. În general, în meseriile vocaționale, subiectivismul e la ordinea zilei. Aici se construiește foarte mult pe relațiile interumane. Îl știu eu pe tipul ăla, care poate să…Sau îmi place să lucrez cu ea/el, sau nu pot lucra cu ea/el pentru că este un/o…De aici încolo nu se poate corecta nimic. Cel mult actorul își construiește o imagine extraordinară pe social media, în presă, mass-media și atunci chiar și dacă nu o/îl suporți trebuie să o/il iei în proiect…nu e cazul meu.

CANCAN.RO: A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a „urcat” la cap?

Ernest Fazakas:Interesantă perspectivă, probabil a fost. Nu cred că cineva își dă seama de lucrurile astea. Cum spuneam mai devreme: eu par arogant și fără să știu despre mine că sunt celebru.

CANCAN.RO: Cum este actorul Erneste Fazakas lumea știe. Dar OMUL, cum e? Ce-ți place să faci?Ai vreo pasiune nespusă până acum?

Ernest Fazakas:Nu știu dacă am vreo pasiune ascunsă, dar îmi place să experimentez lucruri. Sunt pasionat de tot ce înseamnă DIY, am vopsit mobilă, am gletuit, am turnat betoane. Am făcut bere când am avut o făbricuță de bere, am terminat un curs de electrician, am avut și eu o perioadă în care găteam….

Ca actor într-o trupă încerc să fiu cât mai înțelegător cu toată lumea. Așa, în particular ,trebuie să lucrez la partea cu un prietenia: am puțini prieteni, dar buni, tare buni .

CANCAN.RO: Ai avut și ai succes în continuare. A existat, în timp, un preț al acestui succes pe care ai fost nevoit să-l plătești?

Ernest Fazakas:Cu toții avem succes atunci când este nevoie de noi în domeniul în care existăm. Sunt acele momente în care simți că contezi (scuzați cacofonia). Și ca să poți aprecia acele momente, există și celelalte momente în care ești „uitat” sau crezi că ești uitat și intri în panică, devii ursuz și te întrebi dacă n-ar trebui să schimbi ceva. Apoi, dintr-o dată, chiar vin oportunitățile și faci ceea ce îți place din nou, cu un și mai mare elan.

CANCAN.RO: Ești actor, joci multe stări. Dar pe tine, personal, ce te face să râzi, cu adevărat?

Ernest Fazakas:Să râd? Ști zâmbetul acela care ți se așterne pe față involuntar spre exemplu când te urci pentru prima dată pe motocicletă și accelerezi?

CANCAN.RO: Dar să plângi?

Ernest Fazakas:Filme romantice cu muzică potrivită pentru momentul acela de punct culminant emotional. Filmele cu bătrâni…

CANCAN.RO: Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să ne spui azi?

Ernest Fazakas:Regizez, ador asta. Nu e usor pentru ceilalti. Trebuie să găsesc doar artiștii dispuși să-mi suporte personalitatea descrisă mai sus.

CANCAN.RO: Ai doi băieți superbi. Cum este tăticul Ernest Fazakas? Calm, cumpătat sau te mai enervezi uneori?

Ernest Fazakas:Trebuie să păstrez figura severă, însă îmi place infinit mai mult să fim prieteni, parteneri de aventuri. Băieții mei sunt considerați niște băieți cu muuuuult bun simț .

CANCAN.RO: Actorul Jack Black spunea într-un interviu că băieții lui știau că tati e Po, din Kung Fu Panda și erau foarte mândri. Sunt și ei mândri că tati e Gru si Sponge Bob?

Ernest Fazakas:Nu știu, întrebați-i pe ei.

CANCAN.RO: Pentru orice român care se uită la televizor, de la 4 la 50 de ani, Ernest Fazakas este unul singur: SpongeBob. Cum ai ajuns să joci acest personaj absolut deosebit?

Ernest Fazakas:Am dat un casting… nu știu câți actori de dublaj erau în 2000 si ceva. Am luat și alte castinguri însă, într-adevăr, SpongeBob este cel mai pregnant și longeviv. Sunt și Gru din Minionii, Super Căpitanul, Double G, Blaze. Asta ca să-i enumăr doar pe cei mai „notorii”.

CANCAN.RO: Dacă mergi intr-un loc cu multi copii si iți modifici vocea, pun pariu că toti te recunosc. Ai incercat ?

Ernest Fazakas:Nu trebuie să încerc, nu scap până nu le vorbesc pe vocea aia.

CANCAN.RO: Unde îți petreci, alături de familie, vacanța de vară? Ai vreun loc preferat?

Ernest Fazakas:De câțiva ani în Spania. Anul ăsta am spus că ar trebui să mai schimbăm locația, că prea ne-am fixat pe un singur loc.

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