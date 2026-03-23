„Dorel” din Las Fierbinți s-a înarmat cu răbdare și a luat cu asalt raioanele. Pregătiri serioase pentru sezonul de primăvară!

Mihai Rait Dragomir, 46 de ani, a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce se îndeletnicea cu cea mai primăvăratică activitate: grădinăritul. Ieșit la Lidl în căutare de oferte, ”Dorel” din serialul Las Fierbinți de la ProTV petrece foarte mult timp în zona de scule a magazinului, unde caută ce are nevoie.

”Dorel”, un băiat super familist, cu casă în București, nevastă și băiat, nu seamănă deloc cu personajul din Las Fierbinți, unde interpretează un individ care ar veni la Lidl doar ca să caute monede uitate în cărucioarele de cumpărături.

Mihai Rait nu seamănă deloc cu Dorel în viața reală

Se vede că în realitate Mihai Rait e un tip harnit și chibzuit, care și-a planificat ce straturi urmează să planteze în curtea casei. Deși e un locuitor urban, uite că-l influențează rolul din Las Fierbinți, pentru că are preocupări cât se poate de rurale.

Mâine-poimâine îl vedem cu sapa în mână, ieșit la muncile câmpului prin nordul Capitalei, unde locuiește și unde acum ceva timp se grăbea nevoie mare cu Mercedesul pe linia de tramvai. Poate avea ceva de recoltat, poate se usca rapița pe câmp, nu se știe. Iată că apar detalii noi despre acest personaj atât de complex.

Nu de alta, dar grădinăritul nu ar fi ceva ieșit din comun la Mihai Rait, care înainte să devină actor a avut multe alte meserii, de la vânzător de pește la instructor de ski-jet și vânzător de banane pe plajă. Dacă tot s-a apucat de marea agricultură, poate se bagă în combinație cu frate-su, Bobiță, să exporte producția undeva. Poate într-o zonă de conflict, că acolo e profitul mare. Dar gata cu glumițele, au destule idei scenariștii Las Fierbinți.

Mihai Rait, aka Dorel, nehotărât la secțiunea de instrumente electrice

În magazin, Mihai Rait stă ceva pe la sculele electrice, probabil vrea să tundă gazonul și să-l pregătească pentru sezonul de plajă în curte, la cearceaf. După alte minute lungi de chibzuială pe la flexuri, Mihai trece și pe lângă o stivă cu șampanie. E firesc să vrei să sărbătorești victoria contra buruienilor, deci de ce nu?

”Dorel” e îmbrăcat super cool, cu niște pantaloni largi. Adio nădragii trași până la subraț și cureaua peste buric din serial. Mihai Rait e cât se poate de cool. Jacheta cu glugă e numai bună pentru cărat niște materiale în micul său domeniu familial, unde e de-a dreptul boier, nu tăntălăul satului. Deci, nu e deloc ca-n filme!

