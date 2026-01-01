Actorul din Las Fierbinți, lecție pentru bărbați: cum supraviețuiești până apare soția. Știa ce urmează și s-a echipat corespunzător

CANCAN.RO l-a surprins pe Mihai Rait în zona Romană, acolo unde, făcea ceea ce fac toți bărbații în perioadele cu sărbători: Își aștepta soția. Dar, din păcate, pentru ei întâlnirea nu a fost motiv de bucurie, ci mai degrabă de refacere. Iată de ce spunem asta.

Mihai Rait este, fără doar și poate, un bărbat familist. Cel care îl interpretează pe Dorel din Las Fierbinți și soția lui sunt împreună de nouă ani și au un băiețel. Nu de puține ori, actorul a vorbit despre partenera lui de viață, alături de care împarte și lucrurile bune, dar și pe cele mai puțin plăcute, cum a fost cazul acum. Iată de ce spunem asta.

Actorul din Las Fierbinți, super-eroul familiei

Vedeta Pro Tv și-a arătat latura de super-erou urban, pregătit să facă față provocărilor zilei. Și ce provocări, imediat vă detaliem. A așteptat în afara mașinii să se întâlnească cu soția lui. Și pentru că așteptarea a fost mai lungă, știți că femeile sunt uneori nehotărâte, actorul din Las Fierbinți a fumat o țigară. Părea pregătit pentru așteptarea lungă, deci știa ce urmează. Spunem asta pentru că Mihai Rait părea pregătit pentru o expediție la Polul Nord mai degrabă, decât pentru o întâlnire cu soția. Avea o geacă voluminoasă care sigur îi ținea bine de cald, bocanci și căciulă pe cap, echipament complet pentru temperaturile scăzute, clar.

După ce a terminat de fumat, a intrat în mașină și la scurt timp apare și soția lui. Și ea, la rândul ei bine îmbrăcată și cu o mască pe față, semn că era răcită. De acest lucru însă, ne vom convinge puțin mai încolo.

Operațiunea „refacerea” începută în stil incognito

S-au îndreptat glonț către o farmacie, camuflați ca în Țestoarele Ninja. Amândoi cu măști pe față, căciulă, respectiv glugă pe cap și pas alert, au intrat înăuntru și părea că știu ce au de făcut.

Nu au mers la o farmacie cu ghișeu, ci cea de tipul unui magazin. Au pus în coș de toate, vitamine, pastile de răceală și ceaiuri, semn că treaba e serioasă, iar începutul anului i-a prins nu tocmai în formă pe cei doi. Ulterior, au mers spre mașină, cu pungile pline și i-au dat goarnă spre casă, acolo unde patul e călduț și refacerea este mai ușoară.

CITEȘTE ȘI: Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei

ACCESEAZĂ ȘI: Dorel din Las Fierbinţi are gusturi fine: şi-a făcut pofta pe “blat”! Mihai Rait a luat-o la pachet şi…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.