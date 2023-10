Revenire de senzație la Pro TV. Vedeta își lasă soțul singur. Va apărea din nou pe sticlă, peste un an

Magda Pălimariu revine pe micile ecrane. Știrista de la Pro TV și-a pregătit întoarcerea în televiziune, însă nu atât de curând pe cât s-ar fi așteptat telespectatorii.

Magda Pălimariu s-a întors în România după o lungă perioadă petrecută în Norvegia, țara de origine a partenerului ei de viață, Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț Norvegiano-Române. Deși mai are încă un an de petrecut în concediul de maternitate, fosta prezentatoare a rubricii meteo a revenit pe meleaguri românești și este deja cu gândul la următoarele apariții de pe micile ecrane.

Magda Pălimariu revine la rubrica meteo de la Pro TV

Sinceră și asumată, Magda Pălimariu recunoaște că viața în Norvegia nu este ușoară, mai ales că de un an este și mămică. Primele luni din viața micuțului Aksel le-a petrecut acolo, dar acum a decis să revină în România, aici unde are parte de susținerea familiei.

„Am născut acolo, am petrecut primele luni din viața lui Aksel acolo, dar acum, de exemplu, sunt în România. Având în vedere că mai am un an de stat acasă cu Aksel, până revin la muncă, prefer ca șederea noastră în Norvegia să însemne doar vizite, așa cum a fost și înainte să vină Aksel pe lume. Pe măsură ce anii vor trece, rămâne de văzut ce este mai potrivit și benefic pentru Aksel”, a spus Magda Pălimariu într-un interviu pentru VIVA!

Fosta prezentatoare de la Pro TV este pregătită să revină la muncă. Momentan se află în concediu de maternitate, însă, după ce se termină această perioadă se va întoarce la cârma rubricii meteo de la Pro TV, cel mai probabil anul viitor.

”Voi reveni la muncă, da. Nu am spus niciodată că voi lua o decizie cu privire la plecarea mea de tot din televiziune. Decizia era cu privire la perioada pe care o voi petrece acasă, după ce nasc, alături de Aksel.

Nu știam cum vor evolua lucrurile după naștere, cum mă voi simți și ce fel de stări voi avea. Și la câtde repede a zburat deja un an (cât ai clipi), evident că voi sta acasă până face doi ani. Cu siguranță ne vom revedea pe micile ecrane la anul. (zâmbește) Îmi place munca mea, îmi aduce bucurie și sper că și eu, la rândul meu, reușesc să-i încânt pe telespectatorii noștri.”, a mai spus știrista.

Magda Pălimariu s-a retras din televiziune când a aflat că va fi mamă

Deși aproape că se stabilise în Norvegia, a existat o perioadă în care Magda Pălimariu a făcut naveta București – Oslo, însă lucrurile s-au concretizat în momentul în care a aflat că va fi mamă, atunci fiind și momentul în care a renunțat la viața din fața camerelor de filmat și s-a mutat alături de soțul ei.