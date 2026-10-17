Angela Gheorghiu, în război cu organizatorii. Concertul nu s-a mai ținut, dar scandalul continuă! Procese, bani și acuzații grele!

Angela Gheorghiu, în război cu organizatorii. Concertul nu s-a mai ținut, dar scandalul continuă! Procese, bani și acuzații grele!
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Concertul aniversar al Angelei Gheorghiu s-a anulat, dar scandalul din culise este departe de a se fi încheiat! Ce trebuia să fie o seară de neuitat, dedicată celor 35 de ani de carieră ai celebrei soprane, s-a transformat într-un adevărat război, cu acuzații grele, bani mulți de recuperat și procese pe bandă rulantă. CANCAN.RO a descoperit documente judiciare care scot la iveală detalii despre conflictul dintre artistă și organizatori, dar și despre spectatorii care și-au recuperat banii pe bilete tot prin procese. 

Concertul „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență” ar fi trebuit să fie unul dintre evenimentele speciale ale toamnei, însă planurile au fost date peste cap în ultimul moment. Gala, programată pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulată cu numai patru zile înainte ca soprana să urce pe scenă.

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Organizatorii au pus decizia pe seama vânzărilor slabe de bilete, susținând că, din cele 4.500 de locuri disponibile, doar 1.300 fuseseră ocupate. O explicație care avea să aprindă fitilul unui scandal de proporții!

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Explicația nu a fost însă deloc pe placul sopranei, evident. Prin intermediul agenției Intermusica, care o reprezintă, Angela Gheorghiu a susținut că decizia anulării aparținea exclusiv organizatorului Mall 4 Art SRL și că acesta ar fi încălcat contractul înainte de eveniment. Mai mult, reprezentanții artistei au afirmat că societatea și-ar fi asumat în scris responsabilitatea anulării, invocând dificultăți financiare.

Replica organizatorilor nu s-a lăsat așteptată. Aceștia au contestat acuzațiile și au susținut că declarațiile sopranei le-ar fi afectat imaginea. Disputa a devenit atât de aprinsă, încât a ajuns pe masa judecătorilor!

Angela Gheorghiu / sursa foto: Instagram

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Mall 4 Art SRL, compania organizatoare, a deschis pe 7 octombrie 2025 un proces împotriva Angelei Gheorghiu, la Tribunalul București. Dosarul avea ca obiect o acțiune în răspundere delictuală.

La vremea respectivă, reprezentantul organizatorilor, Tudor Ștefănescu, declara public că societatea a apelat la Justiție din cauza afirmațiilor pe care le considera eronate și care i-ar fi prejudiciat reputația.

Numai că procesul a luat o întorsătură neașteptată! Pe 25 iunie 2026, Tribunalul București a respins cererea formulată împotriva Angelei Gheorghiu, considerând-o neîntemeiată. Hotărârea nu era definitivă la momentul pronunțării, putând fi atacată cu apel.

Și acesta nu este singurul proces provocat de concertul care nu s-a mai ținut.

O spectatoare a cerut banii înapoi. În scandal apar 70.000 de euro!

În paralel cu războiul dintre soprană și organizatori, o spectatoare a ajuns și ea la tribunal. Femeia plătise 1.200 de lei pentru două bilete și, după anularea concertului, a cerut să-i fie restituiți banii.

Inițial, cumpărătoarea s-a adresat platformei iaBilet, însă a fost îndrumată către organizator. Mall 4 Art SRL i-a transmis că rambursarea urma să fie procesată în termen de 30 de zile lucrătoare. Numai că timpul a trecut, iar banii nu au mai venit.

Pe 27 octombrie 2025, societatea i-a comunicat femeii că inițiase demersuri judiciare împotriva Angelei Gheorghiu, pentru recuperarea prejudiciului pe care susținea că l-a suferit.

În aceeași corespondență, organizatorul a făcut o dezvăluire surprinzătoare: susținea că rambursase deja nu mai puțin de 70.000 de euro, din fonduri proprii, în urma anulării concertului!

Suma apare în documentele consultate de CANCAN.RO, însă reprezintă o afirmație a organizatorului, nu o valoare a despăgubirilor stabilită de vreo instanță.

Cu toate acestea, spectatoarea care solicitase numai 1.200 de lei nu își recuperase banii. Așa că a decis să îi  recupereze tot cu ajutorul justiției.

Pe 20 aprilie 2026, Judecătoria Sectorului 2 București i-a dat dreptate femeii și a obligat Mall 4 Art SRL să îi restituie cei 1.200 de lei. La această sumă se adaugă dobânda legală penalizatoare, calculată din 16 octombrie 2025 până la achitarea integrală, dar și 714 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

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