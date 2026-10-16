Cea mai mare dorință a Larisei Udilă. Ce plan are influencerița împreună cu Alexandru Ogică: „Ne dorim să…”

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Larisa Udilă a avut o vară plină, petrecută alături de familie, însă planurile pentru perioada următoare sunt deja stabilite! Influencerița a participat la prezentarea NISSA din cadrul Bucharest Fashion Week, unde a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a dezvăluit care este visul cel mare pe care își dorește să îl îndeplinească alături de soțul ei, Alexandru Ogică. După o perioadă încărcată de vacanțe și momente frumoase, influencerița are un obiectiv important!

Larisa Udilă știe să îmbine viața de familie cu evenimentele mondene, iar apariția sa la prezentarea de modă , a fost un nou prilej de a afla ce se mai întâmplă în viața influenceriței. Cu zâmbetul pe buze și într-o formă de zile mare, aceasta a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a povestit cum și-a petrecut vara, dar și ce își dorește pentru viitor.

Larisa Udilă își dorește să se mute în noua casă

Visul cel mare al Larisei Udilă

Deși evenimentele de modă îi oferă ocazia să fie în centru atenției, Larisa Udilă are prioritățile foarte bine stabilite. Influencerița a mărturisit pentru CANCAN.RO că a avut parte de o vară superbă, în care familia a fost pe primul loc, dar și că are o dorință importantă pentru perioada următoare. Larisa și Alexandru Ogică își doresc să finalizele casa și să facă pasul către mutare.

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5 poze

CANCAN.RO: Bună, Larisa, ce faci? Cum ești? Ești foarte frumoasă!

Larisa Udilă: Bună, mulțumesc! Sunt foarte bine!

CANCAN.RO: Tu, cu cine ai venit în seara aceasta?

Larisa Udilă: Cu prietenul meu care mă ajută pe partea de poze și cu prietena mea cea mai bună, Ana.

CANCAN.RO: Unde este soțul?

Larisa Udilă: Soțul este cu copilul la o aniversare și mă așteaptă acolo acum.

CANCAN.RO: Am înțeles. Și cel mic, ce face? E la grădiniță, nu?

Larisa Udilă: Da, este la grădiniță.

CANCAN.RO: Îi place?

Larisa Udilă: Da, foarte mult, foarte, foarte mult.

CANCAN.RO: Ce ai făcut vara aceasta?

Larisa Udilă: Am avut o vară superbă alături de copii. Am fost mutați din țară pentru o lună și jumătate în Italia. Și, în rest, am petrecut diverse momente frumoase, în vacanțe, acasă. A fost superbă vara aceasta, în formula noastră completă.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru viitor?

Larisa Udilă: Ne dorim să finalizăm casa, să putem să ne mutăm. Și să fim sănătoși, atât. În rest ce vrea Dumnezeu, mergem cu voia lui.

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