Fosta concurentă de la Insula Iubirii abia a devenit mamă, dar vrea să-și mărească din nou familia: „Mai lipsește un băiețel”

Fosta concurentă de la Insula Iubirii abia a devenit mamă, dar vrea să-și mărească din nou familia: "Mai lipsește un băiețel"
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Simona, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, a anunțat, pentru CANCAN.RO, că își dorește să devină din nou mămică. După ce a trecut printr-o poveste de dragoste cu final dureros, blondina pare să fi găsit, în sfârșit, formula fericirii. Numai că planurile ei nu se opresc aici!

Povestea Simonei de la Insula Iubirii a luat o turnură neașteptată după ce Claudiu a înșelat-o în emisiune cu ispita Ana-Maria. Relația lor s-a destrămat, iar blondina și-a găsit liniștea în brațele lui Mădălin. Cei doi nu au pierdut timpul, și-au oficializat relația și au devenit părinții unei fetițe.

Venirea pe lume a micuței a schimbat-o însă pe Simona mai mult decât și-ar fi imaginat. Blondina a spus că a descoperit o iubire pe care nu o poate descrie în cuvinte și că rolul de mamă i-a deschis apetitul pentru o familie și mai mare. Fosta concurentă de la Insula Iubirii își dorește ca, în viitorul apropiat, să aducă pe lume și un băiețel.

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„Viața după Insula Iubirii a rămas, pentru mine, cam la fel și mă bucur că experiența nu m-a schimbat. Am rămas aceeași persoană modestă, care și-a dorit mereu o familie și un partener cu aceleași valori și obiective.

Mă bucur enorm de cum s-au așezat lucrurile pentru mine, mai ales dincolo de online. Iar de când am devenit mamă, simt că a renăscut o altă Simona. Am descoperit o altă formă de iubire și privesc viața cu totul diferit. Sincer… acum parcă mai lipsește și un băiețel ca familia noastră să fie completă”, a spus Simona pentru CANCAN.RO.

I-a luat în vizor pe Marcel și Armina

Deși și-a găsit fericirea departe de povestea care a făcut-o cunoscută, Simona nu a rupt legătura cu universul Insula Iubirii. Blondina urmărește noul sezon și are opinii clare despre ceea ce se întâmplă în Thailanda. În vizorul ei a ajuns Marcel, cunoscut drept „Maluma de România”.

Simona, soțul ei, Mădălin, și fetița

Simona, soțul ei, Mădălin, și fetița. Sursa foto Social media

Fosta concurentă consideră că Marcel a întrecut măsura atunci când le-a jignit pe ispite. Blondina a spus că „Maluma de România” ar fi trebuit să-și păstreze atitudinea de pe vremea când el însuși făcea furori în rolul de ispită.

„Mi se pare un sezon interesant, cu personalități foarte diferite și cred că fiecare cuplu a venit cu povestea și vulnerabilitățile lui. În ceea ce îi privește pe Marcel și Armina, mi s-au părut un cuplu interesant tocmai pentru că Marcel a cunoscut deja experiența Insulei din postura de ispită, iar sezonul acesta din postura de soț și concurent.

Clar, sunt două perspective total diferite și îi înțeleg unele reacții, dar nu sunt de acord cu jignirile aduse ispitelor , ar fi fost mult mai funny să fi rămas cu același vibe ca în sezonul 8”, a declarat Simona.

Se pare că roata chiar se întoarce

Se pare că Simona traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Despre Claudiu, însă, nu prea se poate spune același lucru! Se zvonește că a călcat din nou strâmb și că a fost părăsit de Ana-Maria, ispita cu care și-a înșelat iubita la Insula Iubirii.

Dacă Simona și-a găsit liniștea și fericirea alături de Mădălin, Claudiu ar fi ajuns să guste, la rândul lui, dezamăgirea unei despărțiri. Se spune că roata se întoarce… iar povestea lor pare să se potrivească de minune cu vorba asta!

VEZI ȘI: Simona de la „Insula Iubirii” a născut o fetiță! Primele imagini cu bebelușul: „Cea mai pură formă de iubire”

După despărțirea de Claudiu, Simona de la Insula iubirii iubește din nou! Cum s-a fotografiat fosta concurentă cu iubitul

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