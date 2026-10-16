Ramona Păun, gender reveal amuzant. Cum a dezvăluit sexul bebelușului

Ramona Păun
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Ramona Păun se pregătește să trăiască unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV este însărcinată pentru prima dată și urmează să își țină bebelușul în brațe în luna ianuarie. Până la venirea pe lume a micuțului, vedeta și partenerul său au pregătit o surpriză specială pentru a afla sexul copilului, însă evenimentul a luat o întorsătură complet neașteptată.

Cei doi au ales un decor deosebit pentru această ocazie, mai exact plaja, unde au pus la cale un moment de tip gender reveal. Evenimentul a fost gândit astfel încât să le ofere o amintire frumoasă, pe care să o păstreze peste ani, atunci când își vor aminti de perioada în care așteptau cu nerăbdare să afle dacă vor deveni părinții unei fetițe sau ai unui băiețel.

Planul pregătit de Ramona Păun a fost dat peste cap de un cățel fără stăpân

Pentru dezvăluirea sexului bebelușului, prezentatoarea de la PRO TV a pus la punct un scenariu în care urma să aibă un rol important și Kido, câinele familiei. Tortul pregătit pentru această ocazie trebuia să fie elementul central al momentului, iar patrupedul ar fi trebuit să contribuie la descoperirea surprizei prin intermediul cremei colorate din interior.

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Totul părea pregătit pentru o dezvăluire inedită, însă lucrurile nu au decurs așa cum își imaginaseră viitorii părinți. Înainte ca planul să fie dus la bun sfârșit, un alt câine, fără adăpost, și-a făcut apariția pe plajă și a ajuns la tortul pregătit pentru eveniment.

Patrupedul a mâncat desertul, iar momentul atent organizat s-a transformat într-o întâmplare pe care cei doi nu aveau cum să o prevadă. În locul secvenței pe care o pregătiseră, Ramona Păun și partenerul său au avut parte de o surpriză provocată de apariția neașteptată a animalului.

„Un baby reveal de neuitat! 😂 Aveam un scenariu cu Kido în rolul principal, dar n-am fost deloc pregătiți pentru ce a urmat. 😆 Important e că, la final, și Cerul ne-a confirmat pe cine vom ține în brațe în ianuarie.”, a transmis Ramona.

În cele din urmă, prezentatoarea și partenerul său au aflat vestea pe care o așteptau. Cei doi vor avea o fetiță, iar venirea pe lume a micuței este programată pentru luna ianuarie. Astfel, începutul anului viitor va aduce o schimbare majoră în viața vedetei, care se pregătește pentru experiența maternității.

Foto: Instagram

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