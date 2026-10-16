Județul din România în care trăiesc cei mai săraci pensionari, în anul 2026. Unde sunt cei mai bogați?

În timp ce pensiile speciale au valoarea medie de 25.682 lei, pensia medie în România a ajuns, în iulie 2026, la 2.821 de lei. Care este județul din România în care trăiesc cei mai săraci pensionari, dar și orașul unde trăiesc cei mai înstăriți seniori, conform datelor oferite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)?

Conform datelor de la Casa Națională de Pensii Publice, sectorul 1 din București se află pe primul loc în țară – valoarea medie a veniturilor pensionarilor este de 4.140 de lei. La nivelul întregului municipiu, media generală depășește 3.570 de lei.

Clasamentul pensiilor medii pe județe

Județul Hunedoara ocupă a doua poziție pe țară – pensia medie încasată de seniori este de 3.494 de lei. Județul Brașov se află pe locul trei – cu o pensie medie de 3.330 de lei, urmat de județul Gorj – cu o pensie medie de 3.312 lei.

La polul opus se află județele cu un grad scăzut de industrializare în ultimele decenii, cu o economie bazată mai mult pe agricultură. Județul Botoșani înregistrează cea mai mică pensie medie din România – de doar 2.229 de lei. Județul Vrancea înregistrează o pensie medie de 2.275 de lei, urmat de județul Vaslui – cu o pensie medie de 2.283 de lei.

Diferența de aproape 2.000 de lei dintre cea mai mare pensie medie și cea mai mică (între județul Botoșani și Sectorul 1 al Capitalei) este oarecum justificată, având în vedere că în București și marile centre industriale salariile au fost mai mari decât în restul județelor din țară – ceea ce a dus automat la pensii mai mari.

În schimb, în județele mai puțin dezvoltate economic, salariile au rămas mai mici, prin urmare și pensiile sunt considerabil mai scăzute. De asemenea, nivelul pensiilor reflectă diferențele economice acumulate de-a lungul anilor: veniturile obținute în perioada de activitate, durata contribuțiilor și structura economiei locale se regăsesc astăzi în nivelul pensiei medii.

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