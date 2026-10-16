Alexia Eram pleacă din România și se mută, temporar, în India. Fiica Andreei Esca are un proiect major departe de casă

Alexia Eram nu a avut parte de o vară în care să stea prea mult la soare, fără griji și fără program! Fiica Andreei Esca a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că ultimele luni au fost cele mai încărcate din viața ei. Cu proiecte pe bandă rulantă, plecări peste plecări și planuri noi în afaceri, influencerița pare să fi intrat în toamnă cu aceeași viteză cu care a traversat vara. Și când credeați că urmează o pauză, Alexia pleacă în Asia de Sud pentru un nou proiect.

Dacă pentru unii, vara înseamnă realaxare pe șezlon, cocktail și fotografii cu marea în fundal, pentru Alexia Eram sezonul estival a venit cu un program care nu prea i-a permis să stea locului. Prezentă la evenimentul de modă organizat de NISSA în cadrul Bucharest Fashion Week, Alexia Eram a atras atenția prin apariția sa și a stat de vorbă cu CANCAN.RO despre cele mai recente proiecte, dar și despre perioada aglomerată pe care o traversează.

Alexia Eram: „Au fost cele mai încărcate luni din viața mea”

Nici bine nu a intrat în toamnă, că Alexia Eram își face deja bagajele pentru o nouă aventură! Fiica Andreei Esca va pleca săptămâna viitoare în India, unde o așteaptă un nou proiect, însă planurile sale nu se opresc aici. Pe lângă deplasările care îi ocupă mare parte din timp, influencerița lucrează și la o nouă colecție pentru brandul său. Cu toate acestea, Alexia recunoaște pentru CANCAN.RO că agitația nu o copleșește, ba chiar se simte în elementul ei atunci când are multe lucruri de făcut.

CANCAN.RO: Bună, Alexia! Ești foarte frumoasă, ai o ținută spectaculoasă. Cine te-a ajutat cu ea? Ai avut designer sau?

Alexia Eram: Bună seara, mulțumesc! Da, am lucrat cu Nissa, evident, care mi-a trimis hainele și cu Irina, stilista mea cu care colaborez oricând am nevoie.

CANCAN.RO: Ce s-a mai întâmplat în viața ta? Ce ai făcut în ultima perioadă? Cum ți-ai petrecut vara?

Alexia Eram: Sincer, au fost cele mai încărcate luni din viața mea. Am fost plecată non-stop, nu neapărat în vacanță. Am avut și o săptămână așa de ziua mea în vacanță, dar în rest doar cu proiecte, multă alergătură, du-te vino, dar îmi place.

CANCAN.RO: Ce proiecte mai ai? Ce mai faci?

Alexia Eram: Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo. Plecări, o nouă colecție Margola care lucrez și am atât.

CANCAN.RO: Cum ții pasul?

Alexia Eram: Cred că așa sunt eu. Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere.

CANCAN.RO: Familia ce face? Ce face Aris?

Alexia Eram: Foarte bine! Aris, habar nu am ce face, sincer, mai ales acum cu săptămâna asta, habar n-am ce face, dar suntem bine toți.

CANCAN.RO: Mă bucur. Și ce planuri ai? Ce vrei să faci? Ce îți dorești?

Alexia Eram: Ce-mi doresc eu de la anul 2026? 2027, aproape! Încă nu mi-am făcut wish list-ul. Să fiu fericită, sănătoasă, în rest toate au o rezolvare.

CANCAN.RO: Și cu dragostea? Pe 2027, nu acum.

Alexia Eram: Sănătate, fericire și iubire, na. Toate se rezolvă!

CANCAN.RO: Bine, Alexia, mulțumesc. Nu te mai rețin, distracție plăcută.

Alexia Eram: Mulțumesc și eu.

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