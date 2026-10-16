Un fost farmacist de la Catena, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc! Mii de pastile care trebuiau distruse au ajuns pe piața neagră

Un fost farmacist de la Catena, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc! Mii de pastile care trebuiau distruse au ajuns pe piața neagră
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Un farmacist cu aproape 20 de ani de experiență, care lucrase inclusiv pentru Catena, a ajuns după gratii pentru trafic de droguri! CANCAN.RO a intrat în posesia unei sentințe judecătorești care scoate la iveală o poveste desprinsă parcă din filme. Constantin Șonea, un profesionist care cunoștea în detaliu circuitul medicamentelor, a descoperit o breșă în sistemul de colectare a produselor destinate distrugerii și a decis să profite de ea. În loc să ajungă la incinerare, cantități impresionante de medicamente cu substanțe puternice au fost deturnate către piața ilegală. Afacerea i-a adus însă o condamnare de cinci ani de închisoare cu executare!

Constantin Șonea nu era un simplu angajat dintr-o farmacie. Avea o experiență profesională de aproape două decenii, lucrase în domeniul farmaceutic și își continua pregătirea printr-un rezidențiat în farmacie clinică. În trecut, activase inclusiv în cadrul lanțului Catena, iar la momentul faptelor anchetate lucra pentru compania Fildas.

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Experiența acumulată îl ajutase să înțeleagă foarte bine nu doar cum ajung medicamentele în farmacii, ci și ce se întâmplă cu produsele care trebuie retrase din circuit și distruse.

Numai că tocmai aceste cunoștințe aveau să-l aducă în fața judecătorilor!

Potrivit documentelor judiciare analizate de CANCAN.RO, farmacistul a identificat o vulnerabilitate în procedurile de colectare și distrugere a medicamentelor. În loc să semnaleze problema și să contribuie la remedierea ei, bărbatul a exploatat breșa pentru a obține produse care nu mai aveau voie să ajungă la consumatori.

Așa a ajuns să facă trafic de droguri de risc și de mare risc, folosindu-se tocmai de experiența acumulată în domeniul farmaceutic. Procurorii DIICOT au documentat nu mai puțin de șase acte materiale, comise în perioada 2022–2023, în care farmacistul a pus în circulație sau a deținut pentru comercializare ilegală cantități importante de medicamente care conțineau substanțe stupefiante.

Din circuitul de distrugere, direct pe piața ilegală

Schema descoperită de anchetatori avea la bază tocmai medicamentele care ar fi trebuit eliminate definitiv. Era vorba despre produse ce conțineau substanțe aflate sub control strict, pentru care există reguli speciale privind păstrarea, evidența și distrugerea.

Farmacistul știa cum funcționează sistemul și, potrivit celor reținute de instanță, a profitat de vulnerabilitățile acestuia.

Cantitățile de medicamente menționate în dosar sunt impresionante. Anchetatorii au documentat operațiuni în care apăreau loturi de 590, 680, 712, 2.140 și chiar 3.869 de comprimate, dar și sute de plasturi medicamentoși.

În loc să fie distruse conform procedurilor, aceste produse au ajuns să facă obiectul unor tranzacții ilegale.

Un episod deosebit de grav a fost cel în care anchetatorii au descoperit, în cadrul unui flagrant, 790 de comprimate cu fentanil, un opioid extrem de puternic, utilizat în medicină pentru combaterea durerilor severe.

Fentanilul este o substanță care necesită un control riguros, iar utilizarea sa în afara supravegherii medicale poate avea consecințe fatale.

Astfel, o procedură creată tocmai pentru a împiedica folosirea unor medicamente retrase din circuit ajunsese să fie exploatată pentru comercializarea lor ilegală.

Experiența profesională, argument împotriva farmacistului

Cazul a ajuns în instanță, iar Constantin Șonea a încercat să obțină o pedeapsă mai blândă.

Apărarea a solicitat aplicarea unei pedepse de trei ani de închisoare, cu suspendarea executării, astfel încât bărbatul să nu ajungă efectiv după gratii.

Printre argumentele invocate s-a numărat și faptul că farmacistul oferise informații despre modalitățile prin care medicamentele puteau fi însușite din circuitul de distrugere: „Prin conduita sa judiciară, a înlăturat o stare de pericol din societate.”

Judecătorii au analizat însă gravitatea faptelor sale și împrejurările în care acestea au fost comise.

Un element important a fost chiar pregătirea profesională a inculpatului. Spre deosebire de o persoană fără cunoștințe în domeniu, Șonea avea experiența necesară pentru a înțelege foarte bine riscurile și obligațiile legale asociate manipulării unor asemenea medicamente.

Mai mult, tocmai această experiență îi permisese să identifice vulnerabilitățile sistemului. Numai că, în loc să împiedice producerea unor nereguli, farmacistul a ales să folosească informațiile în interes propriu. În cele din urmă, instanța a dispus condamnarea lui Constantin Șonea la cinci ani de închisoare cu executare!

Nemulțumit de soluție, bărbatul a formulat apel, sperând să obțină reducerea pedepsei și suspendarea executării acesteia.

Demersul nu a avut însă rezultatul dorit. Curtea de Apel București i-a respins apelul, menținând pedeapsa stabilită.

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