Sacrificiul suprem pe care soprana Angela Gheorghiu l-a făcut pentru carieră: ”Mi-am pierdut sora când aveam 30 de ani și...”

Angela Gheorghiu a făcut mărturisiri emoționante despre unul dintre cele mai grele momente ale carierei sale. De asemenea, celebra soprană a dezvăluit sacrificiul suprem pe care l-a făcut pentru a ajunge în punctul în care este astăzi, în ceea ce privește viața profesională.

Angela Gheorghiu este o artistă extrem de apreciată în toată lumea, cu o carieră impresionantă de peste 30 de ani. Încă din 1993 colaborează cu Metropolitan Opera din New York. De asemenea, de-a lungul timpului a fost o prezență constantă în săli de operă și de concert din lumea întreagă, precum Viena, Paris, Milano, Londra, Monte Carlo, Chicago sau Shanghai. Totuși, soprana a făcut sacrificii mari pentru cariera sa.

Angela Gheorghiu a scris istorie în domeniul artistic și a dus numele țării noastre pe cele mai înalte culmi. New York Sun a scris despre ea că este „cea mai fermecătoare și talentată vedetă de operă din lume”.

Totuși, artista a fost nevoită să facă sacrificii mare pentru cariera sa înfloritoare. Unul dintre cele mai grele momente pe care Angela Gheorghiu le-a trăit a fost atunci când și-a pierdut sora. Soprana a fost nevoită să plece la New York pentru repetiții, imediat după înmormântare.

Elena, sora Angelei Gheorghiu, a murit într-un accident cumplit de mașină la doar 29 de ani. Tânăra a lăsat în urmă o fetiță de doar 11 ani, pe nume Ioana. Artista a adoptat-o și a luat-o cu ea în Anglia, acolo unde locuia la vremea respectivă, alături de tenorul Roberto Alagna.

Soprana și tenorul s-au căsătorit în 1996 și au divorțat după 17 ani. Bărbatul avea o fată dintr-o relație anterioară pe care Angela Gheorghiu a considerat-o ca pe fiica ei. Celebra artistă a mărturisit că sacrificiul suprem pe care l-a făcut pentru carieră a fost că nu a dat naștere, însă a avut parte de doi copii, Ioana și Ornela.

„Că nu am născut, nu am propriul meu copil, dar soarta m-a făcut să am două fete. În primul rând, o am pe fiica mea, pe care am adoptat-o, nepoata mea, Ioana, fiica surorii mele. Și apoi am avut-o și pe Ornela, fiica lui Roberto. Deci am avut două fete fără mamă și eu am avut grijă de ele.”, a mai spus Angela Gheorghiu.