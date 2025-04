Ediție specială de Paște cu Fuego la TVR 2 – „Unirea prin cântec”

Sărbătorile pascale vin cu nenumărate surprize la TVR 2, așa cum deja v-ați obișnuit. Emisiunea „Drag de România mea!”, în frunte cu Paul Surugiu Fuego, au pregătit o gală de senzație, aproape trei ore de muzică bună, petrecere, distracție, romantism și folclor autentic, într-o zi a diversității, de la ora 15.00, pe 20 aprilie, în prima zi de Paște. Fuego va realiza „UNIREA PRIN CÂNTEC”, asta pentru că invitații săi, grupați cumva în două tabere sunt artiști de renume din Republica Moldova, dar și din România. Mai multe generații la un loc și-au dat mâna pentru a crea un spectacol de divertisment demn de Televiziunea Română, cu o varietate de genuri muzicale, premiere și multă voie bună, într-un show de calitate ca odinioară, dar cu relaxare, naturalețe și piese alese pe sprânceană.

Veți avea ocazia să vedeți eleganța din Basarabia, adusă de cei pentru care scena este izvor de inspirație și bucurie continuă. Ei se vor juca alături de ceilalți și ne vor povesti și despre tradițiile de Paște din Moldova, la fel cum vor face și cei din România. Ne vor transmite gândurilor lor bune și vom vedea din nou că suntem frați întru simțire, grai și drag de spațiul mare căruia îi aparținem.

Ne vor cânta și cele mai reprezentative refrene din cele două spații, ne vor face să râdem, dar ne vom și emoționa de mai multe ori, totul într-o petrecere cu spirit românesc, cu eleganță și voie bună, direct la masa de Paști, pregătită special cu preparate tradiționale în platoul TVR. Paul Surugiu Fuego ne oferă din nou o lecție de altruism, de forță, demonstrând că arta de pe cele două maluri de Prut este doar una și ea trebuie să strălucească în România.

Oaspeții de peste Prut au permanent producții de top și mereu se prezintă la cel mai înalt nivel. Astfel, vine cea care recent a fost numită ARTISTA ANULUI 2024 în Basarabia, minunata NELLY CIOBANU, care a reprezentat Moldova la Eurovision în 2009. Alături de ea revin artiști din mai multe zone artistice și generații diferite – AURA, MARIA STOIANOV, TATIANA HEGHEA, MARIA ILIUȚ ȘI ANSAMBLUL CRENGUȚĂ DE IEDERĂ și desigur, pentru prima oară, artistul Aurel Chirtoacă!

Din România, Fuego a adunat o echipă de artiști care sigur vor bucura toate generațiile – doamna STELA ENACHE, care ne aduce șlagărele sale de neuitat marca Florin Bogardo, dar și celebra piesă despre anii de liceu, alături de Paul, Denis Ștefănescu ne aduce două premiere muzicale, la fel ca și Ioana Dichiseanu. Minunata VLĂDUȚA LUPĂU, din Ardeal, ne aduce cântec popular, dar și un duet cu la fel de celebrul bucovinean ALEXANDRU BRĂDĂȚAN, iar frumosul cuplu Diana Cârlig cu Ionuț Bledea, din Maramureșul istoric, ne aduc duete de neuitat.

Așadar, toate ingredientele pentru a sta, la masa de sărbătoare, în fața televizorului și a urmări un program aparte, plin, cu o varietate de ritmuri, imagini, sentimente și cu sens. Până la urmă, nu veți vedea doar o petrecere, ci o unire între două culturi care au atâtea în comun, o legătură de nezdruncinat, cu momente de aur și o paletă de diversitate!

Paul Surugiu Fuego are și el mai multe daruri muzicale, alături de Trupa Supermarket și baletul condus de Florin Mariș! Nu ținem neapărat să vă forțăm să urmăriți, dar dacă vreți să vedeți eleganță, muzică de calitate, vers, romantism, culoare, voie bună, autenticitate și energie, e frumos să vă uitați la TVR 2, la producția care are mereu grijă la conținutul muzical, la ceea ce se vede și se spune. O sărbătoare a muzicii și a celor două maluri de Prut unite de artistul care are mare succes la Chișinău, la fel ca în România!