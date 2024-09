Angela Gheorghiu a fost huiduită la Seul. Soprana a comis-o grav pe scenă, e scandalul momentului

Soprana Angela Gheorghiu a fost întâmpinată cu huiduieli duminică la Seul, după ce a oprit actul al treilea al operei „Tosca” la Sejong Center, relatează operawire.

Conform Korea Times, soprana a fost nemulțumită de faptul că tenorul coreean Alfred Kim a fost invitat de public să cânte un bis la celebra arie „E lucevan le stelle.” Gheorghiu a urcat pe scenă și a încercat să-l oprească pe dirijorul Jee Joong-bae, spunând: „Scuzați-mă. Aceasta este o reprezentație, nu un recital. Respectați-mă!”.

Angela Gheorghiu a fost huiduită la Seul

Reprezentația a continuat după incident, însă, la final, Gheorghiu nu a ieșit pe scenă pentru aplauze. Când bas-baritonul Samuel Youn a adus-o în cele din urmă pe scenă, ea a fost întâmpinată de huiduieli din partea publicului și s-a retras rapid în culise.

„Nu am auzit nicio declarație sau explicație suplimentară din partea ei despre acest incident. Am depus oficial o plângere la compania ei de management și am solicitat formal scuze din partea lui Gheorghiu. În prezent, așteptăm răspunsul ei și vom determina următorii pași în funcție de răspunsul ei,” a precizat un oficial de la Sejong Center for the Performing Arts, potrivit Korea Times.