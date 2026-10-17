Cum au fost fotografiați Mario Fresh și iubita lui, Miruna, pe străzile Capitalei. El „meșterește, ea se dichisește”

Cum au fost fotografiați Mario Fresh și iubita lui, Miruna, pe străzile Capitalei. El "meșterește, ea se dichisește"
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gata cu romantismul, s-a revenit la pragmatism! După problemele de sănătate de la Paris, unde l-a chinuit o enterocolită, Mario Fresh s-a întors în țară și și-a reluat programul obișnuit. A fost bine și romantic la concertul Celine Dion, dar visul s-a terminat și Mario Fresh trebuie să revină la propriile concerte. Împreună cu iubita lui, viitoarea doamnă stomatolog Miruna, și tatăl său,  șoferul echipei Fresh, Mario a fost suprins de CANCAN.RO în timp ce verifica mașina cu care se deplasează spre cântare. Miruna, tânăra iubită a lui Mario (are doar 26 de ani), e mai degrabă atentă la propria imagine și profită de un scurt răgaz ca să se aranjeze în geamul mașinii.

Mario Gălățanu, 27 de ani, i-a încântat pe cei 557k de fani de pe Instagram cu poze superbe de la Paris. Acum să vină și muzica! Ăsta pare să fie obiectivul. Mario coboară dintr-un imobil și merge direct la minivanul extrem de încăpător al „Team Fresh”, condus chiar de către tatăl său, Mihai, supranumit Gianlucca Vacchi de România, un tip super cool, cu tatuaje și vibe-ul pe care oricine și l-ar dori la un tată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

După care apare și „prințesa” Miruna, studenta la Stomatologie, tânăra care l-a vrăjit pe Mario și l-a făcut să mai uite de Alexia Eram, fosta sa iubită. Miruna pare vedeta în aceste imagini, nu Mario Fresh! Ce-i drept, potențialul este uriaș și rămâne să vedem cum își va monetiza tânăra acest potențial. Fotogenică este! Să nu uităm articolul în care l-am cunsocut pe cel mai tânăr membru al „Team Fresh”, superbul cățel – imagini absolut ADORABILE chiar AICI! Din păcate pudelul nu apare în aceste imagini (poate e în Asia la concertul The Weeknd, să nu sufere că nu l-au luat și pe el la Paris la concertul Celine Dion).

Mario Fresh se pregătește de concert

În timp ce Mario se uită ca un expert pe sub capota minivanului, încercând să rezolve ceva problemă de mecanică împreună cu tatăl lui, Miruna se folosește de geamurile fumurii ale mașinii ca să-și mai aranjeze șuvițele, sau să-și studieze o poză pentru un selfie viitor. Cine o poate blama? Arată atât de bine, e normal să fie chiar și ea fascinată de propriul aspect.

Mario Fresh și iubita lui, Miruna

Cine este iubita lui Mario Fresh

Mario Fresh a dat uitării povestea de iubire cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca, după o relație care a durat nu mai puțin de opt ani! La câteva luni de la despărțire, artistul pare să-și fi găsit din nou fericirea în brațele unei tinere superbe, care se pregătește să devină medic stomatolog. Noua cucerire a cântărețului este Miruna Gavrilă, în vârstă de 26 de ani, originară din Galați, care studiază în prezent Medicina Dentară la Universitatea „Titu Maiorescu” din București.

Dar cine este, de fapt, tânăra care i-a furat inima lui Mario Fresh? Născută pe 6 iulie 2000, Miruna Gavrilă a absolvit Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, orașul său natal. Ambițioasă și cu planuri mari pentru viitor, aceasta își construiește o carieră în domeniul medical, însă nu se rezumă doar la cursuri și examene. Moda și călătoriile se numără printre marile sale pasiuni, semn că viitoarea stomatoloagă știe să îmbine studiile cu momentele dedicate propriilor plăceri.

CITEȘTE ȘI:

Mario Fresh, probleme de sănătate înainte să ajungă la concertul lui Celine Dion din Paris: ”Direct la spital mă duc”

NU RATA!

Bucurie mare în familia lui Mario Fresh! Sora artistului a fost cerută în căsătorie: cum arată inelul de logodnă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Noi imagini cu Roxana Dobrițoiu, în anturajul milionarului Oancea Tinmar. Manelista, plină de energie pe yachtul regelui… energiei
Noi imagini cu Roxana Dobrițoiu, în anturajul milionarului Oancea Tinmar. Manelista, plină de energie pe yachtul regelui… energiei
Fie vremea cât de rea, Cristina Ștefania frumoasă se vrea! Artista a înfruntat ploaia pentru tratamente la secret!
Fie vremea cât de rea, Cristina Ștefania frumoasă se vrea! Artista a înfruntat ploaia pentru tratamente la secret!
Pescobar, darnic pe TikTok și indiferent pe stradă! Oamenii străzii nu-l impresionează pe patronul de la „Taverna Racilor”
Pescobar, darnic pe TikTok și indiferent pe stradă! Oamenii străzii nu-l impresionează pe patronul de la „Taverna Racilor”
Valentin Mihăilă și-a scos soția însărcinată la terasă. Internaționalul mai are puțin și devine tătic
Valentin Mihăilă și-a scos soția însărcinată la terasă. Internaționalul mai are puțin și devine tătic
Larisa Popa a făcut senzație pe străzile Capitalei! Mai mulată de atât nu se poate
Larisa Popa a făcut senzație pe străzile Capitalei! Mai mulată de atât nu se poate
O italiancă nu și-a putut crede ochilor într-un oraș din România: „Așa ceva n-am mai văzut!”
Mediafax
O italiancă nu și-a putut crede ochilor într-un oraș din România: „Așa ceva n-am mai văzut!”
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Încasează peste 6.000 de dolari lunar și tot nu-i mai ajung banii ca înainte. Cum i-au schimbat scumpirile viața
Mediafax
Încasează peste 6.000 de dolari lunar și tot nu-i mai ajung banii ca înainte. Cum i-au schimbat scumpirile viața
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alex Bogdan, declarație copleșitoare pentru soția sa, după ce Cătălina a întors scaunele la „Vocea României”: „Ea m-a ținut în viață”
Click.ro
Alex Bogdan, declarație copleșitoare pentru soția sa, după ce Cătălina a întors scaunele la „Vocea României”: „Ea m-a ținut în viață”
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
Digi 24
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.