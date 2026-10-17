Cum au fost fotografiați Mario Fresh și iubita lui, Miruna, pe străzile Capitalei. El „meșterește, ea se dichisește”

Gata cu romantismul, s-a revenit la pragmatism! După problemele de sănătate de la Paris, unde l-a chinuit o enterocolită, Mario Fresh s-a întors în țară și și-a reluat programul obișnuit. A fost bine și romantic la concertul Celine Dion, dar visul s-a terminat și Mario Fresh trebuie să revină la propriile concerte. Împreună cu iubita lui, viitoarea doamnă stomatolog Miruna, și tatăl său, șoferul echipei Fresh, Mario a fost suprins de CANCAN.RO în timp ce verifica mașina cu care se deplasează spre cântare. Miruna, tânăra iubită a lui Mario (are doar 26 de ani), e mai degrabă atentă la propria imagine și profită de un scurt răgaz ca să se aranjeze în geamul mașinii.

Mario Gălățanu, 27 de ani, i-a încântat pe cei 557k de fani de pe Instagram cu poze superbe de la Paris. Acum să vină și muzica! Ăsta pare să fie obiectivul. Mario coboară dintr-un imobil și merge direct la minivanul extrem de încăpător al „Team Fresh”, condus chiar de către tatăl său, Mihai, supranumit Gianlucca Vacchi de România, un tip super cool, cu tatuaje și vibe-ul pe care oricine și l-ar dori la un tată.

După care apare și „prințesa” Miruna, studenta la Stomatologie, tânăra care l-a vrăjit pe Mario și l-a făcut să mai uite de Alexia Eram, fosta sa iubită. Miruna pare vedeta în aceste imagini, nu Mario Fresh! Ce-i drept, potențialul este uriaș și rămâne să vedem cum își va monetiza tânăra acest potențial. Fotogenică este! Să nu uităm articolul în care l-am cunsocut pe cel mai tânăr membru al „Team Fresh”, superbul cățel – imagini absolut ADORABILE chiar AICI! Din păcate pudelul nu apare în aceste imagini (poate e în Asia la concertul The Weeknd, să nu sufere că nu l-au luat și pe el la Paris la concertul Celine Dion).

În timp ce Mario se uită ca un expert pe sub capota minivanului, încercând să rezolve ceva problemă de mecanică împreună cu tatăl lui, Miruna se folosește de geamurile fumurii ale mașinii ca să-și mai aranjeze șuvițele, sau să-și studieze o poză pentru un selfie viitor. Cine o poate blama? Arată atât de bine, e normal să fie chiar și ea fascinată de propriul aspect.

Cine este iubita lui Mario Fresh

Mario Fresh a dat uitării povestea de iubire cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca, după o relație care a durat nu mai puțin de opt ani! La câteva luni de la despărțire, artistul pare să-și fi găsit din nou fericirea în brațele unei tinere superbe, care se pregătește să devină medic stomatolog. Noua cucerire a cântărețului este Miruna Gavrilă, în vârstă de 26 de ani, originară din Galați, care studiază în prezent Medicina Dentară la Universitatea „Titu Maiorescu” din București.

Dar cine este, de fapt, tânăra care i-a furat inima lui Mario Fresh? Născută pe 6 iulie 2000, Miruna Gavrilă a absolvit Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, orașul său natal. Ambițioasă și cu planuri mari pentru viitor, aceasta își construiește o carieră în domeniul medical, însă nu se rezumă doar la cursuri și examene. Moda și călătoriile se numără printre marile sale pasiuni, semn că viitoarea stomatoloagă știe să îmbine studiile cu momentele dedicate propriilor plăceri.

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