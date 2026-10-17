Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei. Claudia Ion a spus adevărul

Armina/ sursa foto: colaj CANCAN
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Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii mai devreme decât sperau. Concurenta nu s-a putut acomoda, iar dorul de partenerul ei era din ce în ce mai greu de dus. În timp ce ispitele feminine și băieții din vilă s-au arătat supărați de plecarea lui „Maluma de România”, ispitele masculine și fetele nu păreau deranjate de absența acesteia. 

Arminei i-a fost greu să stea departe de Marcel. Aceasta nu s-a apropiat prea mult nici de colegele sale, dar nici de ispitele masculine. Partenera lui „Maluma de România” a văzut și câteva imagini greu de privit pentru ea, astfel că s-a izolat destul de mult. Mergea adesea devreme în camera ei, plângea, se gândea la soțul ei, însă ulterior situația s-a agravat, ba chiar a ajuns la spital. Totuși, plecarea ei nu i-a afectat prea tare pe cei din vilă. Dimpotrivă. S-au distrat de minune, iar Claudia Ion a spus adevărul despre acea seară.

Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei, de fapt

Claudia Ion a mărturisit pe Instagram, în secțiunea de Story, că imediat după plecarea Arminei a început petrecerea. Cu entuziasm, a povestit cum distracția a fost la cote maxime. Cei din vilă s-au urcat pe mese, au dansat, au consumat destul de mult alcool, iar muzica a bubuit în boxă.

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Mai mult decât atât, s-au aruncat în piscină și au profitat de fiecare clipă, de parcă soția lui „Maluma de România” le stătea în cale până atunci. Partenera lui Ionuț Mocăniță a precizat că seara va rămâne mereu în amintirea lor și asta pentru că a fost una dintre cele mai senzaționale petreceri de la Insula Iubirii.

„Doamne ferește, ce petrecere a fost în seara aia la Insula Iubirii! Deci nu cred că o să uit toată viața mea. Pe mese, pe jos, prin piscină, pe plajă, peste tot! Deci peste tot! Ne-am agățat de microfoanele alea de pe tavan. Superb!”, a spus Claudia Ion, pe Instagram.

Claudia Ion/ sursa foto: social media

Claudia Ion/ sursa foto: social media

Cine sunt Mira și Ian, concurenții care i-au înlocuit pe Armina și Marcel?

În ediția de vineri, 16 octombrie, Mira și Ian și-au făcut intrarea la Insula Iubirii. Marian are 28 de ani și a lucrat în trecut ca șofer de autocar, a practicat rugby timp de șapte ani, iar în prezent lucrează ca dealer de cazino. Mira, partenera sa, are 22 de ani, a lucrat într-un restaurant și într-un cazino, dar momentan nu se ocupă cu nicio altă activitate.

Mira și Ian/ sursa foto: social media

Mira și Ian/ sursa foto: social media

Aceștia s-au cunoscut în mediul online, au o relație de trei ani și au decis să se înscrie la insulă, pentru că tânăra i-a fost infidelă de două ori, ceea ce a creat discuții și pierderea încrederii. Încă de la început, cei doi s-au făcut plăcuți în vile, s-au deschis și au atras atenția. Jaguarul s-a arătat deja impresionat de brunetă, încercând să o ispitească cu replicile sale specifice.

VEZI ȘI: Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi

Dată afară de la Insula Iubirii, Armina pune tunurile pe colegele ei: „Erau bete și…”

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