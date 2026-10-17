Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei. Claudia Ion a spus adevărul

Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii mai devreme decât sperau. Concurenta nu s-a putut acomoda, iar dorul de partenerul ei era din ce în ce mai greu de dus. În timp ce ispitele feminine și băieții din vilă s-au arătat supărați de plecarea lui „Maluma de România”, ispitele masculine și fetele nu păreau deranjate de absența acesteia.

Arminei i-a fost greu să stea departe de Marcel. Aceasta nu s-a apropiat prea mult nici de colegele sale, dar nici de ispitele masculine. Partenera lui „Maluma de România” a văzut și câteva imagini greu de privit pentru ea, astfel că s-a izolat destul de mult. Mergea adesea devreme în camera ei, plângea, se gândea la soțul ei, însă ulterior situația s-a agravat, ba chiar a ajuns la spital. Totuși, plecarea ei nu i-a afectat prea tare pe cei din vilă. Dimpotrivă. S-au distrat de minune, iar Claudia Ion a spus adevărul despre acea seară.

Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei, de fapt

Claudia Ion a mărturisit pe Instagram, în secțiunea de Story, că imediat după plecarea Arminei a început petrecerea. Cu entuziasm, a povestit cum distracția a fost la cote maxime. Cei din vilă s-au urcat pe mese, au dansat, au consumat destul de mult alcool, iar muzica a bubuit în boxă.

Mai mult decât atât, s-au aruncat în piscină și au profitat de fiecare clipă, de parcă soția lui „Maluma de România” le stătea în cale până atunci. Partenera lui Ionuț Mocăniță a precizat că seara va rămâne mereu în amintirea lor și asta pentru că a fost una dintre cele mai senzaționale petreceri de la Insula Iubirii.

„Doamne ferește, ce petrecere a fost în seara aia la Insula Iubirii! Deci nu cred că o să uit toată viața mea. Pe mese, pe jos, prin piscină, pe plajă, peste tot! Deci peste tot! Ne-am agățat de microfoanele alea de pe tavan. Superb!”, a spus Claudia Ion, pe Instagram.

Cine sunt Mira și Ian, concurenții care i-au înlocuit pe Armina și Marcel?

În ediția de vineri, 16 octombrie, Mira și Ian și-au făcut intrarea la Insula Iubirii. Marian are 28 de ani și a lucrat în trecut ca șofer de autocar, a practicat rugby timp de șapte ani, iar în prezent lucrează ca dealer de cazino. Mira, partenera sa, are 22 de ani, a lucrat într-un restaurant și într-un cazino, dar momentan nu se ocupă cu nicio altă activitate.

Aceștia s-au cunoscut în mediul online, au o relație de trei ani și au decis să se înscrie la insulă, pentru că tânăra i-a fost infidelă de două ori, ceea ce a creat discuții și pierderea încrederii. Încă de la început, cei doi s-au făcut plăcuți în vile, s-au deschis și au atras atenția. Jaguarul s-a arătat deja impresionat de brunetă, încercând să o ispitească cu replicile sale specifice.

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