Un român a cumpărat o singură cireașă din Kaufland. Câți lei a plătit pentru ea

Sezonul cireșelor este în plină desfășurare, iar după săptămâni în care prețurile au fost considerate exagerat de mari de mulți consumatori, fructele au început să se ieftinească atât în supermarketuri, cât și în piețe. Dacă la începutul sezonului un kilogram de cireșe putea ajunge chiar și la 70-100 de lei în unele zone ale țării, odată cu apariția unor cantități mai mari pe piață, prețurile au intrat pe un trend descendent.

În acest context, un român a decis să facă un experiment neobișnuit pentru a afla cât ar costa, în mod concret, o singură cireașă cumpărată din supermarket. Curios să vadă suma exactă pe care ar trebui să o plătească pentru un singur fruct, acesta a mers la un magazin Kaufland și a folosit cântarul din zona de fructe și legume.

Un român a cumpărat o singură cireașă din Kaufland

În ultimele săptămâni, cireșele s-au aflat printre cele mai discutate fructe de sezon din România. La începutul perioadei de recoltare, oferta limitată și producția redusă din anumite regiuni au dus la prețuri foarte ridicate. În multe piețe, comercianții cereau peste 50 de lei pe kilogram, iar în unele cazuri prețurile au depășit chiar și pragul de 80 sau 100 de lei pe kilogram pentru soiurile timpurii.

Pe măsură ce recolta s-a diversificat și au apărut cantități mai mari provenite atât din livezile locale, cât și din importuri, costurile au început să scadă. Astfel, în prezent, consumatorii pot găsi cireșe la prețuri mult mai accesibile comparativ cu începutul sezonului, diferențele fiind vizibile de la o regiune la alta și de la un comerciant la altul.

Rezultatul a fost surprinzător. Potrivit informațiilor afișate pe ecranul cântarului, cireașa avea o greutate de doar 0,014 kilograme, adică aproximativ 14 grame. În același timp, sistemul indica un preț de 27,99 lei pentru un kilogram de cireșe. După calcularea automată a valorii produsului, cântarul a afișat suma de 0,39 lei pentru fructul respectiv.

Practic, pentru o singură cireașă, clientul ar fi trebuit să plătească 39 de bani. Deși suma este una redusă, experimentul a stârnit interesul internauților, care au fost curioși să afle cât valorează, de fapt, un singur fruct atunci când este cumpărat la kilogram.

Foto: Facebook

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